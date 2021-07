David Rawlinson 2e nommé PDG de Next Qurate Retail – WWD

David Rawlinson 2nd, un dirigeant de la technologie et des médias, deviendra président et chef de la direction de Qurate Retail Inc. le 1er octobre, succédant à Mike George après une période de transition de deux mois commençant le 1er août.

Pendant la période de transition, Rawlinson assumera les fonctions de président et chef de la direction élu. Rawlinson, titulaire d’un MBA de Harvard, était auparavant PDG de NielsenIQ et auparavant président de Grainger Global Online, qui vend des moteurs, de l’éclairage, de la manutention, des fixations, de la plomberie, des outils et des fournitures de sécurité, ainsi que des services de gestion des stocks.

Pour Rawlinson, ce sera la première fois qu’il dirige une entreprise de vente au détail. Qurate, une entreprise de vente au détail et de médias multiplateforme, exploite QVC, HSN, Zulily Ballard Designs, Frontgate, Garnet Hill et Grandin Road.

« Qurate Retail fonctionne comme une entreprise unique et puissante », a déclaré Rawlinson. « Le monde du shopping a été à jamais changé par la pandémie et ces marques ont une envergure internationale, une affinité avec les clients et une expertise pour stimuler et répondre à la demande sur plusieurs plateformes pour définir l’avenir du commerce de détail expérientiel. QVC et HSN ont été les pionniers du magasinage à domicile et sont désormais prêts à définir un nouveau monde de magasinage fluide. Zulily, Ballard Designs, Frontgate, Garnet Hill et Grandin Road sont toutes des marques ciblées et modernes avec des clients passionnés et une valeur unique.

Dans une interview, Rawlinson a identifié trois priorités pour Qurate : renforcer les aspects expérientiels, numériques et de personnalisation de l’entreprise.

« C’est une grande partie de mon mandat.

Il a déclaré que la création d’un nouveau plan d’affaires « est certainement quelque chose sur lequel je vais travailler. J’ai quelques réflexions préliminaires.

Concernant éventuellement l’ajout de marques supplémentaires dans le portefeuille de Qurate, pour combler les vides, Rawlinson a répondu : « Je n’ai rien de vraiment à dire à ce sujet. Toutes les marques ont été modernisées. Ils ont des niveaux élevés de fidélisation de la clientèle et de capacité à attirer de nouveaux clients.

“Généralement, la direction de l’entreprise est bonne”, a-t-il ajouté. « Nous assistons à l’accélération continue d’un certain nombre de modèles de comportement des consommateurs très forts », qui incluraient le passage aux vêtements confortables et aux produits pour la maison alors que les achats en ligne continuent de croître. “Qurate est dans un endroit vraiment unique pour en profiter.”

Il a attribué à George le mérite d’avoir transformé Qurate en « une véritable entreprise de commerce électronique et multiplateforme axée sur le numérique », ajoutant qu’il « accélérera les progrès qui ont été réalisés… Je suis excité et prêt à partir. Nous avons des conversations depuis quelques mois et je suis enthousiasmé par l’opportunité de travailler avec Mike pendant une période de transition et de mieux connaître l’entreprise.

Citant quelques défis à venir, il a déclaré : « Les entreprises américaines cherchent un moyen de ramener la main-d’œuvre. »

Il a également cité le défi d’anticiper et de planifier les changements de consommation. « Où se situe exactement le comportement des consommateurs ? Nous avons eu des changements très nets dans le comportement des consommateurs. Certains resteront, d’autres repartiront à mesure que la pandémie s’atténuera. »

Alors que Qurate est une entreprise très différente de celles dans lesquelles il a travaillé auparavant, Rawlinson a déclaré qu’il avait une expérience pertinente, étant donné que Nielsen est une entreprise qui surveille le comportement des consommateurs et est axée sur les données ; que Nielsen et Qurate ont tous deux de grandes entreprises internationales et sont d’une envergure similaire, Nielsen comptant 30 000 employés et Qurate, plus de 26 000.

Il a également déclaré que chez Grainger, historiquement une entreprise de catalogue, il avait joué un rôle déterminant dans l’avancement du commerce en ligne et que la mission là-bas était d’être « perturbateur » dans le commerce électronique.

Lorsqu’on lui a demandé si devenir l’un des rares dirigeants noirs à diriger une grande entreprise de vente au détail le place dans un rôle spécial avec certaines obligations, Rawlinson a déclaré : « Il est difficile de répondre parfaitement à cette question. Mais je comprends parfaitement que la représentation compte.

Il est également important pour les jeunes « de voir des gens qui leur ressemblent dans des rôles de leadership, de savoir que leur propre avenir est sans limites ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de recruter plus de personnes de couleur pour Qurate, il a répondu : « Pour obtenir les meilleurs talents, vous devez examiner tous les bassins de talents imaginables. La diversité et l’inclusion doivent être au cœur de ce que vous faites chaque jour. »

Qurate avait précédemment révélé des objectifs sur cinq ans pour soutenir les groupes sous-représentés dans la direction, ses effectifs, ses fournisseurs et ses communautés. L’un des objectifs est que 25 % des postes de supervision et de direction soient membres de groupes raciaux/ethniques sous-représentés d’ici 2025.

Réfléchissant aux raisons pour lesquelles il prend sa retraite maintenant, George a déclaré qu’après 16 ans chez Qurate Retail, « Il arrive un moment où c’est le bon moment sur le plan personnel et le bon moment pour l’entreprise. D’un point de vue stratégique, l’entreprise se porte bien. Toutes nos entreprises se développent bien.

Il a déclaré que la société était «bien positionnée pour saisir le changement séculaire vers tout ce qui concerne la maison. Plus récemment, nous avons été encouragés par le rebond de nos activités de mode.

Il a également déclaré que le moment de son départ était approprié étant donné qu’il souhaitait continuer à diriger Qurate pendant la pandémie, notant que les bureaux de Qurate rouvriraient cet automne, c’est-à-dire lorsqu’il prendra sa retraite.

« C’est doux-amer alors que j’envisage ma retraite à la fin de cette année. Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe Qurate Retail et de la façon dont elle a fait évoluer notre entreprise vers un portefeuille multimarques solide de marques de style de vie vraiment différenciées », a déclaré George.

Il est crédité d’avoir fait de Qurate Retail une entreprise multiplateforme, plus divertissante et complexe avec une diversité de catégories, et d’avoir joué un rôle déterminant dans l’ajout de HSN à l’entreprise en 2017, apportant échelle et expertise dans le commerce vidéo. Il a fait passer l’entreprise d’être principalement « d’abord télévisée à numériquement d’abord » en mettant l’accent sur le commerce électronique, le mobile, les médias sociaux et la diffusion en direct. Il a également fait passer l’entreprise d’une entreprise principalement nationale à un meilleur équilibre entre la génération de revenus à l’étranger et aux États-Unis. marques, telles que Jason Wu, au mélange.

“Ce qui est le plus important, c’est d’avoir un successeur beaucoup plus capable de porter l’entreprise vers de nouveaux sommets”, a déclaré George, 59 ans, qui a annoncé en novembre 2020 son intention de prendre sa retraite pour 2021. “Je sais que je quitte le entreprise derrière avec une équipe de direction incroyable. Je n’ai aucun doute que David le fera avancer dans différents domaines.

“Il y a une équipe de direction très forte en place”, a déclaré Rawlinson, 45 ans. « J’ai une grande confiance dans le leadership. Je prendrai une décision si nous devons y ajouter. »