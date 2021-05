David Reece à propos de la programmation actuelle d’Accept: “ Je respecte le fait qu’ils continuent ” mais “ je ne suis pas vraiment un fan ”

Ancien J’ACCEPTE chanteur David Reece dit que c’est “très étrange” de voir le groupe continuer avec le guitariste Wolf Hoffmann en tant que seul membre restant de la gamme classique du groupe.

Reece a été recruté pour J’ACCEPTEde “Mange la chaleur” LP en 1989 suite au départ de Udo Dirkschneider. ReeceLa livraison plus aiguë de DirkschneiderLe style distinctif de l ‘album, et dans l’ ensemble, a été une déception critique et commerciale. À mi-chemin de la “Mange la chaleur” tournée, différences entre le groupe et Reece avait atteint un point critique, menant à l’altercation entre le chanteur et le bassiste Peter Baltes à Chicago. À la fin de 1989, J’ACCEPTE l’avait raccroché.

Interrogé par un journaliste argentin Lucas Gordon ce qu’il pense J’ACCEPTEla gamme actuelle de, qui ne comprend plus Baltes, Reece a déclaré: “Je respecte l’histoire du groupe. C’est un peu le Wolf Hoffmann montrer, à mon avis. Beaucoup de gens formidables sont partis. Je respecte le fait qu’ils continuent. Je ne suis pas vraiment un fan. Je les admire. Mais ce n’est pas comme si je regardais AC DC. J’ACCEPTE est J’ACCEPTE, mais c’est vraiment juste Wolf maintenant. Très étrange. Mais ils continuent.

“Je souhaite à tout le monde du succès”, a-t-il poursuivi. “Je veux dire, je n’ai pas le droit de critiquer qui que ce soit, parce que les gens me critiquent. C’est un petit monde, et tout le monde connaît tout le monde. Et j’espère que cela fonctionne pour eux. Cela semble aller bien. Ils ont eu [singer] marque [Tornillo] depuis quatre ou cinq albums maintenant, je pense, [and they’ve done] grandes tournées. Et ils ont un nouvel album [that was recently released], alors je leur souhaite bonne chance. “

En janvier dernier, Hoffmann appelé “Mange la chaleur” “une période sombre de notre histoire de J’ACCEPTE. Je dirais que toutes les années 90 ont été très difficiles et très sombres d’une certaine manière, et je n’aime même pas trop y penser », a-t-il dit. Hardrock Haven. «Si seulement vous, les journalistes, ne me posiez pas constamment des questions à ce sujet, je n’y penserais même jamais. [Laughs] Parce que c’était juste une époque où le heavy metal traversait une période très sombre. Le son traditionnel était démodé et personne ne voulait l’écouter, donc c’était en quelque sorte à la recherche d’une nouvelle direction – en particulier dans les années 90. ‘Mangez la chaleur’ est sorti au début de cette ère et c’était censé être un nouveau chapitre, mais cela n’a jamais abouti parce que fondamentalement, tout a mal tourné avec cet album. Et c’est juste quelque chose que vous traversez dans la vie. Je ne vois pas pourquoi je dois encore me défendre d’une manière… Les gens me posent toujours cette question presque de manière provocante, comme si je devais me défendre sur cet album. C’est ridicule… C’est presque comme si les gens devaient s’excuser d’avoir aimé ça. “

Il a poursuivi: “Il y a quelque chose dans cet album qui frotte beaucoup de gens dans le mauvais sens et ils ont une si forte opinion à ce sujet … C’est parfois risible. Dans mon esprit, il y avait des chansons fantastiques mais ça n’a jamais été exécuté correctement, et mais au fil des ans, j’ai rencontré tellement de fans qui ont dit exactement la même chose: ‘Mec, je veux vraiment m’excuser, mais j’aime vraiment cet album… Je sais que personne ne l’aime, mais je pense c’est bien.’ Et je pense que c’est tellement bizarre. Si vous l’aimez, vous l’aimez. C’est tellement étrange que les gens aient tant d’opinions à ce sujet.

“C’est juste de la musique,” Loup expliqué. “Tu peux aimer ou pas, mais ce n’est pas plus que ça. En tout cas, ce n’est pas la période de temps à laquelle j’aime même beaucoup penser, parce que c’était très difficile.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).