David remporte une nouvelle victoire pour le “clan” Schumacher

07/04/2021

Le à 13:58 CEST

David Schumacher il a remporté la deuxième course de la F3 en Autriche, dans le cadre du Grand Prix de F1. Le pilote allemand de 19 ans du Team Trident s’est imposé après avoir dominé du début à la fin et a remporté sa première victoire en pré-série. Le fils de Ralf, le cousin de Mick et le neveu de Michael, Le jeune pilote allemand devient ainsi le quatrième Schumacher à s’ajouter au palmarès familial.

Schumacher est monté sur le podium escorté par le Danois Frederick Vesti et le leader provisoire du championnat, le Norvégien Dennis Hauger. Stanek a terminé quatrième, Edgar cinquième et Arthur Leclerc sixième dans une belle remontée de leur part. Jack Doohan a finalement dû se contenter de la septième place. Les points ont été complétés par Enzo Fittipaldi, Olli Caldwell et Jonathan Hoggard après avoir terminé respectivement huitième, neuvième et dixième. Sans doute un classement en proie à des patronymes illustres.

Ce dimanche, Dans la troisième et dernière course du week-end, la victoire revient au danois Vesti, qui a parfaitement contrôlé le leader Hauger d’ajouter sa première victoire de l’année. Le Norvégien a terminé deuxième et Olli Cadwell , son partenaire à Prema, a complété le podium en Autriche, tandis que David Schumacher il n’a pas pu arriver de 12ª position finale.