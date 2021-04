David Sánchez aborde les Jeux avec une brillante médaille de bronze

06/04/2021 à 22:39 CEST

David Sánchez a remporté la première médaille pour la délégation espagnole à l’haltérophilie européenne qui se déroule à Moscou, après avoir suspendu ce mardi bronze dans la modalité deux temps dans la catégorie jusqu’à 73 kilos, qui rapproche l’Andalou des Jeux Olympiques de Tokyo.

Un jour après la douleur a saisi l’expédition espagnole avec le Le bas de dernière minute de Lydia Valentin, auquel une gastro-entérite intempestive l’empêchera de concourir dans l’Européen, l’Almeria David Sánchez a rendu le sourire à l’équipe espagnole. Et c’est que l’élévateur d’El Ejido sest devenu ces dernières années une valeur sûre pour l’haltérophilie espagnole, comme il l’a encore démontré mardi avec la médaille de bronze remportée dans la capitale russe.

Un métal qui a récompensé la performance sensationnelle de l’haltérophile espagnol, qui a déjà commencé, où il a terminé à une cinquième position méritoire, après avoir établi un nouveau record pour l’Espagne avec 149 kilos, a clairement montré qu’il fallait compter sur lui dans la lutte pour les médailles.

Surtout dans le deux temps, le mode dans lequel David Sánchez, 26 ans, déjà accroché la médaille de bronze aux Européens disputés en 2019 dans la ville géorgienne de Batoumi. Des espoirs qui semblaient tronqués avec la tentative infructueuse de l’Espagnol de plus de 179 kilos, cinq de moins que le record espagnol que Sánchez avait établi en novembre dernier à La Corogne.

Si lors de sa première tentative, David Sánchez, après avoir résolu l’accusation avec solvabilité, a échoué dans la «secousse», lors de sa prochaine tentative, l’Andalou soulevé les 179 kilos avec une facilité apparente. En fait, le geste de rage espagnol en soulevant le poids, montrait sa colère de ne pas avoir d’abord pu soulever une marque, dont il savait très bien qu’elle était à sa portée.

Comme il l’a démontré dans son troisième et dernier mouvement, dans lequel David Sánchez a soulevé 183 kilos cela le plaçait à la première place provisoire de la modalité à deux temps. Cependant, il restait encore plusieurs des meilleurs favoris à concourir, y compris le turc Daniyar Ismaliyov, Moldave Marin Robu ou le bulgare Bozhidar Andreev, les trois haltérophiles qui avaient occupé le podium en mode arraché.

Le Turc avait tort Ismaliyov, qui a échoué dans ses deux tentatives sur 185 pour rester avec une note de 181, deux de moins que les Espagnols, et bien que Robu il a relancé 183, ce faisant après Sánchez, le Moldave était derrière l’Espagnol au classement.

Ceux qui n’ont pas échoué étaient les Allemands Max lang, qu’après avoir souffert de l’indicible dans l’arraché, il a accroché l’or dans les deux temps avec 185 kilos, ni l’Albanais Briken Calja, qui a également dépassé David Sanchez avec une marque de 184. Circonstance qui a laissé l’Espagnol entre les mains du Bulgare Bozhidar Andreev, l’actuel champion continental et détenteur du record d’Europe à 192 kilos.

Mais Andreev, qui avait déjà laissé un doute sur les 182 kilos, échoua lors de sa première tentative sur 188, transformant sa dernière tentative en tout ou rien. Si le Bulgare soulevait 188 kilos, il serait proclamé champion d’Europe, non seulement en deux temps, mais aussi au total olympique, alors qu’en cas d’échec, cela permettrait à l’haltérophile espagnol de monter sur le podium.

Andreev dois soulever le poids, mais ne pourrait jamais le stabiliser, comme l’exige le règlement, et a fini par baisser les poids, pour le plus grand plaisir d’un David Sánchez qui a remporté la médaille de bronze.

Un métal à ajouter au bronze réalisé il y a deux ans à Batoumi et les trois autres – deux au total olympique et un à l’arraché – que l’athlète El Ejido a réalisé dans la catégorie des 69 kilos dans les Européens Forde 2016 et Bucarest 2018. Médaille accompagnée d’un autre prix pour David Sánchez, égal à marque de 332 kilos son propre record d’Espagne au total olympique.

Un record qui a placé les Espagnols à la cinquième place finale d’un classement dans lequel les Turcs Ismayilov, malgré ses problèmes dans les deux temps, il a remporté la médaille d’or avec un total de 341 kilos, soit deux de plus que le moldave Rubu, argent avec 339, et cinq de plus que l’Albanais Calja, bronze avec 336.