David Schumacher : “Le nom de famille est une malédiction et une bénédiction”

Le pilote de Formule 3 David Schumacher dit que porter le célèbre nom de famille est à la fois une bénédiction et une malédiction pour lui.

Michael étant l’un des pilotes de F1 les plus titrés de tous les temps et Ralf ayant également passé plusieurs années sur la grille, peu de noms de famille dans le sport attirent davantage l’attention.

Étant le fils de l’octuple champion du monde, Mick Schumacher l’a braqué sur lui plus que la plupart des recrues lors de sa première saison en tant que pilote Haas, ce qui lui a fait subir une pression accrue.

Son cousin, le fils de Ralf, en a été le témoin direct lorsque les deux sont sortis dîner à Budapest.

« Soudain, il y avait 15 personnes autour de nous à table », a-t-il déclaré. ran.de.

« Mais il est aussi venu en moto avec son propre casque – peut-être pas le plus intelligent !

Cependant, il dit que la même chose ne lui est pas arrivée depuis qu’il a rejoint la grille de F3 à plein temps en 2020, mais admet qu’il y a des bons et des mauvais côtés à faire partie d’une telle famille.

“Ce n’est pas ennuyeux du tout”, a-t-il ajouté.

« Depuis que je roule en Formule 3, presque personne ne me reconnaît et je peux vivre ma vie comme je le souhaite. J’ai mon calme et je peux manger normalement.

« Je ne sais pas ce que ce serait si mon nom n’était pas Schumacher. J’ai grandi comme ça et je m’y suis habitué. Malédiction ou bénédiction ? Je pense les deux.”

Michael et Ralf se sont affrontés pendant plusieurs années en F1, ils étaient ensemble sur la grille de 1997 à 2006.

David espère que lui et son cousin Mick feront de même à l’avenir, et dit qu’ils ne se donneront pas un pouce s’ils le font.

“Dans la famille, vous conduisez beaucoup plus fort les uns contre les autres, clairement”, a-t-il déclaré.

« On a fait une saison ensemble en karting, c’était mon année de rookie dans la catégorie junior. J’étais plus rapide que lui dans une course sous la pluie en slicks.

“Je l’ai dépassé dans le dernier tour, et dans le virage suivant, il m’a frappé dans le dos, il voulait vraiment être devant moi.”