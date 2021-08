David Schwimmer nie que lui et Jennifer Aniston aient quelque chose à faire 10z viral

11 août 2021 / Publié par : Allison

Les fans d’amis ont reçu cette semaine le type de rumeur sur Internet qui les a probablement amenés à s’évanouir, à pleurer, à chercher un sac en papier brun pour respirer ou à crier : “IL EST VRAIMENT SON HOMARD !”. Quelques mois après avoir admis lors de l’émission spéciale de la réunion des amis de HBO qu’ils avaient tous les deux eu le béguin l’un pour l’autre pendant le tournage, le tabloïd britannique Closer a affirmé que Jennifer Aniston et David Schwimmer s’étaient enfin réunis dans la vraie vie. Alors je suppose que David Schwimmer s’est fait vacciner à ce moment-là. Mais David Schwimmer lui-même le nie.

Des sources ont déclaré à Closer que David et Jennifer se sont rapprochés après avoir filmé la réunion des amis, que le texto s’est transformé en une visite et qu’il avait passé du temps chez elle, mangeant de la nourriture qu’elle préparait. Honnêtement, le mensonge le plus évident ici est qu’une femme très riche comme Jennifer Aniston prépare de la nourriture et ne sonne pas une petite cloche en laiton du côté de sa piscine à débordement pour invoquer un assistant qui lui apporte un iPhone spécialement utilisé pour commander Uber Eats . La rumeur était que Ross et Rachel devenaient une chose dans la vraie vie, avec l’aide de la cuisine de Jen et un voyage romantique dans un vignoble. Une source a déclaré :

«Ils ont passé du temps chez Jen, où elle prépare des dîners le soir, et ont passé du temps de qualité ensemble, à discuter et à rire. Ils ont également été aperçus en train de boire du vin, en pleine conversation, alors qu’ils se promenaient dans l’un des vignobles préférés de Jen à Santa Barbara, où il était clair qu’il y avait beaucoup de chimie entre eux.

Certains fans pensaient également que David, qui vit à New York, et Jennifer, qui est basée à Los Angeles, étaient en train de draguer sur Instagram plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont tous deux posé dans des produits Friends très spécifiques à Ross et Rachel. Naturellement, Internet a paniqué à cette nouvelle :

s’en moque des potins de célébrités lol ne m’attraperait pas en train de foutre le bordel- QUE SIGNIFIEZ-VOUS DAVID SCHWIMMER ET JENNIFER ANISTON SONT EN RENCONTRE – trois steaks pam (@alexandrakuri) 10 août 2021

Si David Schwimmer et Jennifer Aniston sortent ensemble, je pense que c’est la seule chance que nous ayons en tant que planète pour la paix dans le monde. – Rachel McGarvey (@McGarveyDraws) 10 août 2021

Le monde perdant collectivement sa merde contre Jennifer Aniston et David Schwimmer est honnêtement la meilleure chose qui soit arrivée toute l’année 😂👏🏼 pic.twitter.com/HwFPfjaBup – Abby (@xAaBbx03) 10 août 2021

Je suis sûr que les fans travaillent sur la numérologie des noms, des dates de naissance et des signes astrologiques de David et Jennifer, pour prouver sans l’ombre d’un doute que ces deux-là font pivoter les canapés de l’autre. Mais ils doivent économiser leur énergie et leur mine de crayon, ce n’est pas le cas. via Le Soleil :

Une source a récemment affirmé au magazine Closer : “Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait suscité des sentiments pour eux deux et que la chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là.” Cependant, un représentant de David, 54 ans, a déclaré qu’il n’y avait “pas de vérité” dans les rumeurs d’une romance.

David Schwimmer était marié à l’artiste Zoe Buckman de 2010 à 2017. Moins d’un an après l’annonce de leur intention d’arrêter, Jennifer Aniston s’est séparée de son deuxième mari. Justin Théroux. Certains fans de Friends pourraient croire que David et Jennifer se sont séparés à peu près au même moment parce qu’ils sont des âmes sœurs qui ont réalisé qu’ils devaient être ensemble, mais qu’ils voulaient attendre que la réunion de Friends soit filmée. Mais qu’en est-il des gens qui croient que Jennifer Aniston est destinée à être avec son autre âme sœur, Brad Pitt? Qui a volé qui à qui ? Comment choisiront-ils qui gagnera cette bataille ? C’est une bonne chose que Kitson ait cessé ses activités car personne n’a besoin que cette situation soit immortalisée sur les t-shirts TEAM PITT et TEAM SCHWIMMER.

Photos: Wenn.com