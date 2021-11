David Seaman dit que Crystal Palace a un joueur « comme Grealish »

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, David Seaman a fait l’éloge de Crystal Palace et de leur talisman Wilfried Zaha.

Palace se porte très bien en ce moment. Patrick Vieira leur a fait jouer des trucs scintillants et ils viennent de battre Manchester City 2-0.

Zaha a été en pleine forme jusqu’à présent ce trimestre, et Seaman l’a comparé à Jack Grealish – le joueur le plus cher de l’histoire du football anglais.

DONNER À VIEIRA LE TRAVAIL DE MAN CITY.

Qu’est-ce qui a été dit?

Seaman a noté que, tout comme Grealish, Zaha est doué pour éliminer les défenseurs de leur jeu et il a le don de faire ressortir une mauvaise séquence chez certains joueurs.

« Wilf est un fan d’Arsenal et c’est comme s’il travaillait pour son idole, c’est le capitaine des invincibles ! Wilf Zaha est comme Grealish pour Man City. Je ne sais pas pourquoi mais les gens semblent juste vouloir vraiment le botter et cela les dissuade de jouer et je ne peux pas croire qu’ils se retrouvent entraînés dans cette situation où ils oublient presque leur style de jeu et veulent botter leur adversaire, », a déclaré le matelot.

Photo de Vince Mignott/MB Media/.

Nuisance

Ce doit être un cauchemar absolu de jouer contre Zaha.

Il est l’un des joueurs les plus imprévisibles, les plus rusés et les plus rapides de la Premier League, il n’est donc pas étonnant que les défenseurs veuillent lui donner un coup de pied.

Malheureusement pour l’opposition, cela se termine souvent par un carton rouge ou un penalty, faisant de Zaha un véritable atout pour Palace.

Aymeric Laporte a été expulsé pour son défi sur Zaha ce week-end, tandis que l’ailier a également contribué à l’expulsion de Japhet Tanganga plus tôt cette saison.

Pour une raison quelconque, les défenseurs ne semblent tout simplement pas résister à commettre des fautes contre des joueurs comme Zaha et Grealish.

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

