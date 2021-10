David Seaman dit qu’un joueur de Tottenham va se transformer

Photo de JUSTIN TALLIS/. via .

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, David Seaman a parlé de Harry Kane au milieu de sa mauvaise forme pour Tottenham et l’Angleterre.

L’attaquant a été tout simplement choquant ces derniers temps. Il n’a pas encore marqué un seul but en Premier League cette saison et il cherche également de mauvaise grâce pour l’Angleterre.

Cependant, Seaman pense que ce n’est qu’une question de temps avant que Kane ne redevienne lui-même, affirmant qu’il est tout simplement trop bon pour continuer à jouer si mal.

Qu’est-ce qui a été dit?

Seaman parlait de Kane.

« Vous regardez aussi Harry et vous pensez à ce que vous pensez. Cela a été un début étonnamment lent. C’est inquiétant, j’étais sur Sky ce matin et on se demande ce qu’il a en tête. La chance qu’il avait, il était hors-jeu, mais il ne savait pas qu’il était hors-jeu, il n’a même pas touché la cible. Normalement, c’est le retour du filet tous les jours. Il traverse une mauvaise passe, et tout le monde sait que cela prendra bientôt fin parce qu’il est tellement bon qu’il est brillant dans sa journée », a déclaré Seaman.

Photo de Visionhaus/.

J’espère qu’il a raison

Tottenham doit espérer que Seaman a raison à propos de Kane ici.

L’attaquant a l’air terrible en ce moment, et ce n’est pas un hasard si les Spurs n’ont pas été formidables cette saison non plus.

L’équipe londonienne n’a pas encore remporté un match de championnat par plus d’un but et le manque de puissance de feu de Kane a joué un rôle important dans leurs malheurs cette saison.

Une fois que les choses auront changé pour Kane, Tottenham s’améliorera, mais jusqu’à ce que l’attaquant redevienne son ancien moi, les Spurs pourraient continuer à lutter.

Photo de Clive Rose/.

