David Seaman époustouflé par le physique du joueur de Liverpool «déchiré»

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, David Seaman a discuté de Mohamed Salah de Liverpool.

Seaman était absorbé par une conversation avec le médaillé d’or olympique Sir Mo Farah et l’ancien homme de l’équipe GB nommé Salah comme le meilleur athlète de la Premier League.

Seaman est apparemment d’accord avec ce point de vue, déclarant qu’il a été incroyablement impressionné par le physique de Salah lorsqu’il a enlevé son haut pour célébrer l’un de ses nombreux buts.

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Salah ?

Seaman a parlé de la carrure de Salah.

«Je vous dis aussi ce qui m’a vraiment impressionné. Les niveaux auxquels il est arrivé et aussi, il a marqué un but où il a enlevé son haut et il a été bien déchiré, et j’étais comme « c’est du dévouement », parce que tout le monde n’est pas comme ça, mais quand vous êtes comme ça, vous le savez ils font absolument tout ce qu’ils peuvent pour être les meilleurs », a déclaré Seaman.

Dévouement

Vous devez être sérieusement dévoué pour être un footballeur de Premier League, mais pour être le meilleur des meilleurs, vous devez travailler sérieusement.

Salah est l’un des joueurs les plus rapides de la ligue, mais il est aussi l’un des plus forts et cela vient de ses heures passées au gymnase.

Il y a une raison pour laquelle Salah s’est tellement amélioré depuis ses jours en tant que chauffe-banquette à Chelsea et c’est grâce au travail acharné et au dévouement.

