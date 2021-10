David Soria explose contre les insultes au Colisée

in

10/04/2021 à 21:05 CEST

Le public est revenu dans les stades et, avec lui, l’impolitesse est revenue. Le gardien de Getafe, David soria, s’est lassé d’entendre des insultes envers lui et ses coéquipiers, et a explosé dans l’interview d’après-match après le match nul contre la Real Sociedad au Colisée Alfonso Pérez.

“Excusez-moi ? Je ne vous écoute pas avec le manque de respect des gens”, lança le gardien au journaliste qui l’interviewait. “Nous ne savons pas pourquoi nous devons supporter d’être appelés fils de pute et bien d’autres choses que je ne peux pas reproduire. On accepte les critiques, mais manque de respect je pense pas et moins dans un live avec des gens qui vous disent tout”.

Contre les txurri-urdin, Getafe a obtenu son premier point de la saison, et les supporters, visiblement en colère, ont chargé les joueurs de sifflets et d’insultes. Ce même lundi, Getafe a décidé d’arrêter Michel pour les résultats de l’équipe, qui l’ont conduit à être le bas de LaLiga Santander.

“Un manque de respect que nous ne pouvons pas supporter. Les critiques tout ce que vous voulez. Je vois qu’ils me tuent de toutes parts et je tenais à le souligner. C’est clair, il s’agit d’un acte précis de deux ou trois personnes que je pense n’était pas pertinent. Ils peuvent critiquer ce que vous voulez au travail, mais nous ne pouvons pas tolérer le manque de respect », a-t-il ajouté.

Quelques insultes de ses propres supporters que le gardien de l’azulón a reprochées, mais qui sont constamment entendues envers les adversaires, les arbitres et d’autres niveaux du football. Pour l’instant, Soria a été l’une des rares à dénoncer ces actes répréhensibles.