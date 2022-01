David Stockman sur la perspective de la troisième guerre mondiale

par David Stockman, International Man :

Ces gens sont-ils si complètement ignorants de l’histoire, de la géographie, de l’économie et des moyens d’une véritable menace pour la sécurité nationale qu’ils pensent que la carte ci-dessous vaut la Troisième Guerre mondiale ?

L’Ukraine n’a jamais eu de frontières stables et n’a pas été un État-nation indépendant de longue date. En fait, pendant des centaines d’années sous les tsars et les commissaires, l’Ukraine était au mieux un État vassal et surtout une satrapie provinciale de Moscou. Ses frontières actuelles ont en fait été tracées avec précision par les apparatchiks communistes à l’époque soviétique, puis adoptées par le gouvernement de Kiev qui a émergé en 1991 lorsque l’Union soviétique s’est soudainement évaporée.

L’histoire de l’Ukraine peut être résumée comme suit :

700 ans environ comme un ensemble de frontières sinueuses à la recherche d’un pays (1200 AD à 1922) ; 69 ans en tant qu’appendice administratif des dirigeants soviétiques totalitaires à Moscou, qui ont purgé les Tartares et replanté les Russes dans les régions orientales en cours de route ; 23 ans en tant qu’État-nation fortuit qui a vu le jour lorsque le plus grand et le plus maléfique empire de l’histoire s’est effondré du jour au lendemain (1991-2014) ; et 7 ans comme prétexte pour les interventionnistes de Washington, les néoconservateurs et les démocrates anti-Trump pour raviver les craintes de la guerre froide, afin de mieux maintenir les budgets de sécurité nationale affreusement gonflés fermement en place.

Pourtant, ces pols et néoconservateurs républicains renardifiés bavardent sur la «faiblesse» et les fausses menaces à notre sécurité nationale. Voyons l’étendue de cette menace.

Le PIB de la région métropolitaine de New York est d’environ 1,7 billion de dollars, ce qui est bien plus que le PIB de la Russie en 2020 de 1,6 billion de dollars. Et cela, à son tour, ne représente que 7 % du PIB américain de 22 000 milliards de dollars.

En termes de production manufacturière, la valeur ajoutée manufacturière annuelle de la Russie est actuellement (2020) d’environ 197 milliards de dollars, ce qui représente à peine 8% du chiffre de 2,35 billions de dollars pour l’économie américaine.

Fondamentalement, l’économie de la Russie ne peut pas soutenir un établissement militaire proche de celui de l’Empire de Washington. À savoir, ses 65 milliards de dollars de dépenses militaires en 2020 s’élevaient à moins de 32 jours des 755 milliards de dollars de dépenses actuelles de Washington pour la défense.

On peut très bien se demander comment la Russie pourrait menacer à distance la sécurité intérieure des États-Unis avant ce qui serait une première frappe nucléaire suicidaire.

Rappelons que le reste de l’arsenal d’armes stratégiques soviétiques à la disposition de Poutine s’élève aujourd’hui à 4 500 ogives nucléaires opérationnelles, dont moins des deux cinquièmes sont effectivement déployées. Cela se compare à 4 600 armes nucléaires dans l’arsenal américain avec une fraction similaire réellement déployée.

En conséquence, ce qui existe sur le front nucléaire est un état de dissuasion mutuelle (MAD) – l’arrangement par lequel nous avons traversé 45 ans de guerre froide lorsque le Kremlin était dirigé par une oligarchie totalitaire engagée dans une idéologie hostile ; et pendant laquelle il avait été armé jusqu’aux dents via une affectation forcée de plus de 40 % du PIB de l’empire soviétique à l’armée.

À titre de comparaison, le budget de la défense russe ne s’élève actuellement qu’à 4% de l’économie actuelle anémique du pays – une dépouillée des vastes territoires et populations de la Biélorussie, de l’Ukraine, de la Géorgie, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et de tous les « stans » asiatiques, entre autres.

Pourtant, étant donné ces réalités, nous sommes censés croire que le kleptomane prudent et calculateur qui dirige le Kremlin va devenir fou, défier MAD et déclencher un Armageddon nucléaire ?

En effet, l’idée que la Russie présente une menace pour la sécurité nationale de l’Amérique est risible.

Non seulement Poutine ne risquerait jamais le suicide nucléaire, mais même ce fantasme est l’étendue de ce qu’il a. c’est-à-dire que la Russie capacité conventionnelle projeter de la force sur le continent nord-américain est inexistant.

De plus, prétendre que l’armada conventionnelle massive de Washington est nécessaire pour défendre l’Europe est un non-sens ridicule. L’Europe peut et doit veiller à sa propre sécurité et à ses relations avec son voisin du continent eurasien. Après tout, le PIB de l’Europe de l’OTAN à lui seul est de 17 000 milliards de dollars ou 11 fois supérieur à celui de la Russie, et les budgets militaires actuels des membres européens de l’OTAN totalisent environ 300 milliards de dollars ou 4,4 fois plus que celui de la Russie.

Mais plus important encore, les nations et les peuples européens n’ont vraiment aucune querelle avec la Russie de Poutine, et leur sécurité et leur sûreté ne sont pas menacées par cette dernière. Toutes les tensions qui existent et ont atteint leur paroxysme depuis le coup d’État illégal de Kiev en février 2014 ont été fomentées par l’Impérial Washington et ses subalternes européens au sein de la machinerie de l’OTAN.

Comme tout ce qui a été examiné ci-dessus, la source du hurlement de calamité actuel à propos de la Russie est l’État de guerre. C’est-à-dire l’existence d’un vaste appareil de manœuvre militaire, diplomatique et économique qui est toujours à l’affût de missions et de mandats et qui peut mobiliser une campagne de propagande massive à la moindre effervescence.

