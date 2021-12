David Stockman sur les conséquences de l’abolition de l’étalon-or

par David Stockman, International Man :

Avant qu’Alan Greenspan ne tombe du chariot à la poursuite du pouvoir, de la position, des éloges et de la richesse du gouvernement, dans son discours de 1966, « L’or et la liberté économique », il a déclaré ce qui suit :

En l’absence de l’étalon-or, il n’y a aucun moyen de protéger l’épargne de la confiscation par l’inflation. Il n’y a pas de réserve de valeur sûre… La politique financière de l’État-providence exige qu’il n’y ait aucun moyen pour les propriétaires de richesse de se protéger. C’est le secret minable des tirades des étatistes du bien-être contre l’or. Les dépenses déficitaires sont simplement un stratagème de confiscation des richesses. L’or fait obstacle à ce processus insidieux. Il se présente comme un protecteur des droits de propriété. Si l’on saisit cela, on n’a aucune difficulté à comprendre l’antagonisme des étatistes envers l’étalon-or. (Je souligne.)

Lorsque Greenspan a pris la parole en 1966, la dette publique n’était que de 325 milliards de dollars et s’élevait à 40 % du PIB. Et ce chiffre était en baisse constante par rapport au pic de 125 % de la Seconde Guerre mondiale.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Pas plus. La dette publique atteint désormais 28 100 milliards de dollars et 127 % du PIB et augmente à une vitesse vertigineuse.

Ce qui s’est passé, c’est qu’une fois que le boom technologique alimenté par la Fed dans les années 1990 a manqué d’essence avec l’effondrement des dotcom au printemps 2000, la production industrielle aux États-Unis s’est retrouvée bloquée.

Au cours de la première période entre 1972 et 2000, le bilan de la Fed a augmenté d’environ 500 milliards de dollars, soit 18 milliards de dollars par an.

Mais au cours des 21 dernières années depuis lors, le bilan de la Fed a grimpé de 7 600 milliards de dollars, soit 362 milliards de dollars par an.

Lorsque la banque centrale injecte 20 fois plus de crédit fiduciaire dans l’économie chaque année, cela doit aller quelque part.

Comme le montre de façon spectaculaire le graphique ci-dessous, le marché boursier est devenu le grand puisard monétaire qui a absorbé la marée inflationniste.

NASDAQ 100 corrigé de l’inflation par rapport au PIB réel, 1995-2021

Le marché boursier a enregistré un gain de valeur stupéfiant de 38 300 milliards de dollars au cours des 25 dernières années, soit bien plus du double de la hausse de 14 500 milliards de dollars du PIB nominal, ce qui signifie que le marché boursier est désormais capitalisé à 200 % du revenu national.

La valeur du marché boursier a augmenté de 6,3X pendant le dernier quart de siècle de folie de l’impression d’argent, alors que le revenu national n’augmentait que de 2,7X.

Ce qui a poussé le marché aux sommets actuels des saignements de nez, c’est une manie spéculative purement alimentée par la banque centrale et une expansion multiple du ratio bénéfices/bénéfices (P/E) qui est sans aucun fondement plausible.

Mais cela ne peut conduire qu’à un effondrement de la bulle boursière mondiale de 90 000 milliards de dollars lorsque les banques centrales sont finalement obligées de jeter l’éponge sur leur idiotie « d’inflation transitoire ».

Cela conduit également à des décennies d’inflation à la consommation.

Variation en glissement annuel de l’IPC des biens durables, 2012-2021

Note de l’éditeur : saviez-vous que ce gouvernement des États-Unis a déclenché l’expérience la plus dangereuse de toute son histoire ?

En fait, ce qui a été déclenché, ce sont des milliards de dollars de relance sans fin en vue.

Lire la suite @ InternationalMan.com