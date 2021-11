David Sullivan organise un jet privé pour récupérer Michail Antonio de la Jamaïque afin de préparer la star de West Ham pour le choc de la Premier League contre les Wolves

West Ham fait de grands efforts pour s’assurer que Michail Antonio sera disponible pour son affrontement en Premier League contre les Wolves samedi.

Antonio a joué pour la Jamaïque lors de la trêve internationale où il a marqué un brillant but à distance lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde contre les États-Unis mardi soir.

Antonio retourne au Royaume-Uni avec style

Et tout cela grâce au copropriétaire de Hammers, David Sullivan

La course est lancée pour que l’attaquant soit prêt pour le choc du stade de Londres, cependant, le copropriétaire des Hammers, David Sullivan, a pris des mesures.

Le joueur a révélé que Sullivan s’était arrangé pour qu’un jet privé le ramène à Londres en un temps record.

Antonio a déclaré sur Instagram: « Ce fut un plaisir, Jamaïque. J’en ai apprécié chaque minute, mais il est temps de rentrer à West Ham.

« Je tiens à remercier Dave Sullivan pour avoir réglé cela afin que je puisse revenir plus tôt et me préparer correctement pour le match de samedi. »

Antonio a été au top de sa forme cette saison et West Ham a hâte qu’il soit disponible le plus possible.

La frappe mondiale d’Antonio était son deuxième but en autant de matches pour la Jamaïque, mais il a été en feu pour son club cette saison avec sept buts et quatre passes décisives en 13 apparitions.

West Ham est troisième de la Premier League avec sa dernière sortie sans doute la plus mémorable de la campagne à ce jour alors qu’il a remporté une victoire 3-2 sur Liverpool.

Les Hammers volent également haut en Ligue Europa après avoir déjà réservé leur place en huitièmes de finale avec dix points sur 12 possibles dans leur groupe.