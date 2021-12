David Treuer sur cinq auteurs autochtones préférés que vous devriez

Le mois dernier, Pantheon Books, une marque de Knopf Doubleday Publishing Group, a annoncé que l’auteur David Treuer deviendrait un éditeur général, acquérant et éditant deux livres de fiction et de non-fiction par an en mettant l’accent sur les écrivains autochtones et les voix émergentes.

« C’est un tel privilège d’avoir cette opportunité d’aider la littérature en général et les écrivains autochtones et les livres autochtones en particulier », a déclaré Treuer au Times lors d’une récente conversation. Ci-dessous, l’auteur de « The Heartbeat of Wounded Knee », parmi d’autres ouvrages acclamés, recommande cinq auteurs – jeunes et établis de longue date, célèbres et pas encore publiés qui devraient être lus immédiatement.

David Treuer à Lyon, France, en 2014. Au Panthéon, il acquerra et éditera de nouvelles voix, y compris des auteurs autochtones.

(Ulf Andersen / .)

…

Dennis Staples

(Ojibwé)

Dennis E. Staples.

(Jean La Tourelle)

Dans « This Town Sleeps » (2020), Staples a écrit l’un des romans les plus étranges que j’ai lus depuis longtemps : c’est étrange et sombre et sombrement comique. Il a un grand cœur et une grande portée.

…

Sterling HolyWhiteMontagne

(Pieds noirs)

Sterling HolyWhiteMountain.

(S. Schildt)

HolyWhiteMountain vient de East Glacier, Mont. Il a publié deux nouvelles incroyables, formellement stimulantes et extrêmement lisibles. « Featherweight » a été publié dans le New Yorker au printemps, et « This Then Is a Song, We Are Singing » vient de paraître dans la Paris Review.

…

Tiffany Midge

(Debout Rock Hunkpapa Lakota)

Tiffany Midge.

(Jay Dearien)

Midge est une essayiste satirique hilarante et écrivaine de non-fiction, et son travail fait rire. Mais ce sont des rires « pensifs », parce que l’humour se replie sur lui-même et vous fait voir tellement de choses sur la vie amérindienne moderne d’une nouvelle manière. Une grande partie de ce travail est rassemblée dans son livre, « Bury My Heart at Chuck E. Cheese’s » (2019).

…

James Welch

(Pieds noirs)

James Welch.

(Los Angeles Times)

Welch, décédé en 2003, est à mon avis le meilleur écrivain autochtone des 200 dernières années. Il a écrit de la poésie, de la non-fiction et de la fiction. Sa fiction, cependant, est l’endroit où il a vraiment brillé. « Winter in the Blood » (1974), « The Death of Jim Loney » (1979) et « Fools Crow » (1986) sont tous des chefs-d’œuvre. Ce qui est merveilleux dans le travail de Welch, c’est qu’il essayait quelque chose de nouveau — stylistiquement, thématiquement — chaque fois qu’il lançait un nouveau projet. Tous ses livres n’ont pas « fonctionné », mais il était le plus ambitieux et le plus expérimental de nos écrivains. Je suis à l’affût du prochain Welch.

…

Leslie Marmon Silko

(Laguna Pueblo)

Leslie Marmon Silko.

(Les classiques des pingouins)

Silko, qui a remporté le prix Robert Kirsch 2020 du LA Times pour l’ensemble de sa carrière, a écrit l’un des textes fondateurs de la littérature autochtone moderne : « Ceremony » (1977). Mais c’est le roman apocalyptique de Silko de 1992, « Almanach of the Dead », qui m’impressionne le plus. Silko a écrit le roman d’apocalypse autochtone. Il traverse des siècles et chevauche les frontières ; Je ne peux penser à aucun autre livre qui ait une étreinte aussi large et étrange de nos temps modernes. Et je suis très désireux de découvrir de nouveaux écrivains pour Panthéon dans cette même veine.