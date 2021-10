David Venable de QVC révèle ce qu’il y a dans sa cuisine

Nous avons interviewé David Venable parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent d’une marque pour laquelle il est payé. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Tous les chefs sont les bienvenus dans David vénérableest la cuisine.

En tant que gastronome résident de QVC, l’hôte de In the Kitchen With David connaît les joies que la bonne nourriture peut apporter aux familles. Ainsi, lorsqu’il a eu l’opportunité de créer son quatrième livre de cuisine intitulé Half Homemade, Fully Delicious, David a voulu créer quelque chose de spécial pour les chefs de tous niveaux.

« Nous voulons tous mettre de la bonne nourriture sur la table, mais nous devons le faire en un temps record », a expliqué David à E! Nouvelles. « Chaque recette contient dix ingrédients ou moins et chacune a une photo couleur pleine page. »

Et avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, David sait que les cuisines seront plus occupées que jamais. Chez lui, il espère que l’espace sera rempli de souvenirs spéciaux.