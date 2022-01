David Warner: l’ancien capitaine des Sunrisers Hyderabad bouillonne toujours de la manière dont il a été limogé

La franchise d’Hyderabad a limogé Warner, qui avait mené l’équipe à son seul titre IPL en 2016, au milieu de la saison après une mauvaise forme avec la batte.

Le frappeur australien David Warner a de nouveau exprimé sa déception quant à la manière dont il a été licencié en tant que capitaine des Sunrisers Hyderabad lors de la saison 2021 de la Premier League indienne (IPL).

La franchise d’Hyderabad a limogé Warner, qui avait mené l’équipe à son seul titre IPL en 2016, au milieu de la saison après une mauvaise forme avec la batte. Il a ensuite été retiré du jeu 11 entièrement à la fin de la saison et a été vu en train d’encourager son équipe depuis les tribunes.

Bien que les Sunrisers sonnent dans les changements, notamment en nommant Kane Williamson capitaine et en abandonnant Warner, la fortune de la franchise ne s’est pas améliorée car ils ont terminé avec la cuillère en bois avec seulement trois victoires et six points.

« Si vous abandonnez un capitaine et que vous ne le choisissez pas dans l’équipe après ce qu’il a fait, quel message cela envoie-t-il aux jeunes de l’équipe ? Quel message cela envoie-t-il au reste du groupe ? Ce qui m’a le plus blessé, c’est que les autres gars pensent maintenant : ‘Oh, ça pourrait m’arriver’ », a déclaré l’as australien au journaliste Boria Majumdar.

«En fin de compte, quoi qu’il arrive, faites-le sur le menton. Si vous voulez avoir ces conversations, faites-les simplement. C’est pas difficile. Ne vous en détournez pas. Je ne vais pas mordre. Je vais m’asseoir ici et accepter cela pour ce que c’est parce que vous ne me choisissez pas dans l’équipe.

Warner a été limogé en tant que capitaine après six matches et remplacé par Williamson. Il a également raté les derniers matchs des Sunrisers lors de l’étape des Émirats arabes unis de la compétition.

«Ils l’ont vraiment ressenti et ça me fait mal parce que je suis passionné par l’endroit où je joue. Je me connecterai de toutes les manières possibles avec les fans parce que je sais à quel point les fans sont importants. Ces enfants dans la cour de récréation voulant être Sachin, Virat, moi-même, Williamson, Steve Smith – vous nommez ces joueurs, ils veulent être nous. Nous devons nous connecter avec eux. S’ils voient quelque chose comme ça, ça leur fait mal », a ajouté Warner.

La blessure de Warner à l’IPL a été suivie d’un retour triomphal à la forme alors qu’il menait l’Australie à la Coupe du monde ICC T20 où il a remporté le prix du joueur du tournoi.

À la suite de cette débâcle de l’IPL, Warner a apparemment annoncé son départ dans une publication Instagram sincère, capturant certains moments déterminants de son parcours avec la franchise. Sa libération des Sunrisers a depuis été confirmée après que son nom ait été absent de la liste des « retenus » de la franchise.

La franchise a cependant étendu une branche d’olivier à son ancien capitaine, tweetant un message de félicitations au frappeur après la victoire de l’Australie lors d’un Ashes Test contre l’Angleterre le mois dernier. L’équipe lui a également souhaité une bonne vente aux enchères, qui doit avoir lieu le mois prochain.

