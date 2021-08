Davide Brivio discute des différences entre le MotoGP et la Formule 1

Le directeur des courses d’Alpine, Davide Brivio, a déclaré qu’en Formule 1, tout est beaucoup plus gros et plus occupé qu’en MotoGP.

Brivio a consolidé sa réputation en tant que l’un des grands chefs d’équipe de la course moto, ayant dirigé ses équipes et ses pilotes à six titres de pilotes, quatre titres de constructeurs et six titres d’équipes au cours d’une carrière impressionnante.

Pour 2021, il est toutefois passé à la Formule 1 dans le cadre de l’équipe Alpine renommée, et l’équipe a déjà goûté à la victoire après qu’Esteban Ocon a franchi le drapeau à damier lors d’un Grand Prix de Hongrie chaotique.

La Formule 1 a maintenant atteint sa pause estivale, et alors que le temps semble s’être écoulé, Brivio a eu 11 courses pour s’installer dans sa nouvelle carrière et apprendre les ficelles du métier.

Et en ce qui concerne les différences qu’il voit entre la Formule 1 et le MotoGP, eh bien, tout est plus important en Formule 1, tandis que le travail d’équipe est bien plus important pour les pilotes occupés.

« C’est agréable d’être ici, c’est un monde dans lequel je vis depuis presque vingt ans donc je connais beaucoup de gens, ça me semble très familier donc c’est génial. Ouais maintenant, mon travail est très différent, un monde différent », a-t-il déclaré au journaliste de la voie des stands du MotoGP, Simon Crafar, alors qu’il assistait au Grand Pix de Styrie.

« La F1 est bien sûr la course automobile, mais tout est plus grand, de plus grandes organisations, une plus grande voiture, plus de pièces, plus de personnes, donc c’est très intéressant.

« C’est une expérience formidable parce que je peux voir une façon différente d’aborder les choses. C’est très intéressant, l’ingénierie derrière, la technologie derrière.

«Il existe de nombreuses similitudes car les coureurs et les conducteurs sont des athlètes, ils s’entraînent pour être préparés, ils doivent se concentrer sur leur travail lorsqu’ils conduisent ou roulent.

« En MotoGP, quand les feux verts s’allument, c’est au pilote de décider, c’est peut-être la principale différence. En Formule 1, les pilotes sont également beaucoup plus occupés, à commencer par les tâches médiatiques mais aussi les réunions techniques et un peu moins en MotoGP.

« Le MotoGP est plus un sport individuel, la Formule 1 est un travail d’équipe entre les deux pilotes. Toutes les réunions techniques ensemble, tous travaillant ensemble, toutes les équipes, puis bien sûr sur la piste c’est une autre histoire.

“C’est très clair le concept de l’équipe, qui est aussi clair en MotoGP mais nous avons l’habitude de dire que le pire concurrent est votre coéquipier.”

Un nom emblématique du MotoGP et de la carrière de Brivio, Valentino Rossi, a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021.

Rossi a remporté le titre des pilotes à quatre reprises sous Brivio chez Yamaha, et avec sa retraite entravante désormais d’actualité publique, Brivio a déclaré qu’il « doit tout » dans sa carrière à Rossi.

“Je dois tout à Valentino parce que tout ce que j’ai fait dans ma carrière, dans mon travail, ça vient de lui”, a-t-il déclaré.

« J’étais chez Yamaha, il était chez Honda, nous nous sommes associés et nous avons eu du succès ensemble. Nous avons remporté quatre titres ensemble.

“J’ai appris beaucoup de lui. Il a changé la mentalité de Yamaha, la façon dont Yamaha abordait la course. Je veux dire, j’ai beaucoup appris, comment essayer de gagner, ce qu’est une mentalité de gagnant.

«Personnellement, ma carrière à partir de là a connu un grand développement. Suzuki m’a appelé pour ça, pas probablement, c’est sûr à cause de ce que j’ai fait avec Valentino, ils pensaient que je pouvais l’apporter à Suzuki. Alors merci Valentino pour tout ce qui a été fait dans ma vie professionnelle !