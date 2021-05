Davide Brivio: Fernando Alonso parle “ pas différent ” de Joan Mir du MotoGP

Le directeur des courses alpines, Davide Brivio, dit qu’il ne voit pas beaucoup de différences dans les conversations qu’il a avec Fernando Alonso et le champion de MotoGP Joan Mir.

Brivio a fait un passage surprenant à la Formule 1 de l’équipe Suzuki MotoGP en janvier, après avoir dirigé les efforts du constructeur dans les courses de motos depuis 2013.

L’Italien a signé Mir de Moto2 en 2019, l’Espagnol remportant le titre mondial de MotoGP à seulement sa deuxième saison dans la catégorie. Les deux étant champions du monde de leur sport, Brivio dit que la veine de conversations qu’il a avec le duo espagnol présente de nombreuses similitudes, malgré leurs parcours de carrière différents.

«Parler avec Mir ou [Alex] Rins, et le faire avec Fernando n’est pas très différent », a déclaré Brivio à Autosport.

«La relation qu’une personne comme moi, qui n’est pas ingénieur et ne se concentre pas sur des problèmes techniques ou de configuration, peut avoir avec les pilotes est très similaire dans tous les cas.

«Dans mon rôle, la relation avec le pilote est basée sur l’écoute de lui et en essayant de faire en sorte qu’il soit dans la meilleure prédisposition possible pour proposer sa meilleure version.

«Il faut voir s’il est heureux ou sinon, de quoi il est heureux et de quoi il n’est pas.

«Nous parlons d’un athlète, donc de ce point de vue, il n’y a guère de différences entre le fait qu’il conduise une moto ou une voiture.»

Cependant, Brivio a déjà parlé des différences plus marquées qu’il a remarquées entre les pilotes de Formule 1 et les pilotes de MotoGP et pense que les pilotes de F1 ont la charge de travail la plus élevée des deux tout au long du week-end.

«Je dirais qu’il existe de nombreuses similitudes», a déclaré Brivio à Quattroruote. «Mais je dois dire qu’en Formule 1, le pilote travaille plus, il passe plus de temps avec l’équipe, car tout est analysé avec beaucoup d’attention, avec beaucoup plus de monde.

«Il doit travailler avec plus d’ingénieurs, il doit passer plus de temps dans les briefings, analyser les données, et garder cela à l’esprit quand il va sur la bonne voie.

«Ensuite, lorsque le pilote est sur la bonne voie, il est en contact par radio avec l’équipe, donc il continue de recevoir des informations qu’il doit garder à l’esprit.»

