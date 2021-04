Davide Brivio: les pilotes de F1 travaillent plus que les pilotes de MotoGP

Le directeur des courses alpines, Davide Brivio, voit des similitudes entre la Formule 1 et le MotoGP, mais estime qu’un pilote de Formule 1 a la charge de travail la plus élevée.

La marque Alpine est arrivée en Formule 1 pour la première fois en 2021, et déjà l’équipe a adopté une approche différente en ne recrutant pas de directeur d’équipe, ce qui a longtemps été un rôle traditionnel dans la série.

Au lieu de cela, Brivio a été amené de MotoGP après des séjours chez Yamaha et Suzuki, son rôle de directeur de course complétant les fonctions de directeur exécutif Marcin Budkowski pour former l’équipe de direction d’Alpine Formula 1, sous la direction du PDG de la marque Laurent Rossi.

Après plusieurs mois de travail, Brivio a été interrogé sur les différences entre le MotoGP et la Formule 1, et a souligné qu’un pilote de Formule 1 passe plus de temps à travailler avec ses ingénieurs que ses homologues du MotoGP.

«L’environnement est différent, il est plus grand, avec beaucoup plus de monde. Je dirais que c’est aussi beaucoup plus d’ingénierie, pour le meilleur ou pour le pire », a-t-il déclaré à Quattroruote lorsqu’on lui a demandé en quoi la Formule 1 diffère du MotoGP.

«Tout est analysé avec beaucoup plus d’attention et avec des instruments plus sophistiqués. De plus, grâce aux caractéristiques de la voiture, ils ont des mouvements beaucoup moins imprévisibles par rapport aux vélos.

«Ici, en Formule 1, il y a une grande technologie, qui m’a toujours fasciné, pas en soi, car je ne suis pas ingénieur, mais pour l’organisation et les procédures.

«Je dirais qu’il existe de nombreuses similitudes. Mais je dois dire qu’en Formule 1 le pilote travaille plus, il passe plus de temps avec l’équipe, car tout est analysé avec beaucoup d’attention, avec beaucoup plus de monde. Il doit travailler avec plus d’ingénieurs, il doit passer plus de temps dans les briefings, analyser les données et garder cela à l’esprit quand il va sur la bonne voie.

«Ensuite, lorsque le pilote est en piste, il est en contact par radio avec l’équipe, donc il continue de recevoir des informations qu’il doit garder à l’esprit.

«Cependant, ce sont des athlètes, donc les problèmes, les bons et les mauvais moments, la nécessité de maintenir une forte motivation, l’entraînement athlétique, sont tous des aspects similaires.

Brivio a ajouté qu’il essayait toujours de déterminer exactement quelles qualités il apporte à Alpine, mais estime que ses expériences en dehors de la bulle de la Formule 1 peuvent être un atout en soi.

«À propos de ce que je peux apporter avec mon expérience, j’essaie toujours de le vérifier, mais j’espère qu’un point de vue extérieur sera utile», a-t-il déclaré.

«Peut-être que cela aidera à stimuler la réflexion sur quelque chose qui semble être tenu pour acquis à ceux qui ont toujours travaillé ici.

«Je suis arrivé en janvier, alors que tout était déjà organisé, mais le moment de prendre des décisions stratégiques pour l’avenir arrivera et ensuite je devrai commencer à travailler davantage avec l’équipe.

Bien que ce soit la course de moto où Brivio s’est à l’origine fait les dents, sa passion pour la Formule 1 était profonde depuis son plus jeune âge, remontant à l’époque où il regardait l’emblématique course de l’équipe Ferrari dans sa ville natale de Monza.

«Je suis fier de dire que je suis né à Monza, près de l’une des pistes les plus importantes», a-t-il déclaré.

«Quand j’étais enfant, j’allais voir la Formule 1 en août lorsque les équipes, et Ferrari en particulier, y venaient pour le Grand Prix d’Italie. Donc, ma passion est née il y a de nombreuses années, même si je me suis toujours concentré sur le vélo, travaillant dans ce domaine pendant de nombreuses années, d’abord avec le motocross, puis avec les courses de vitesse.

«Mais j’ai toujours regardé la Formule 1 et les voitures comme une source d’inspiration. Pendant que je travaillais avec le MotoGP, j’aimais regarder un Grand Prix au moins une fois par an, observer ce monde pour en tirer des idées pour m’aider dans mon travail. Cela a été la clé pour décider quand l’offre de travailler en Formule 1 est arrivée, et donc pour en savoir encore plus à ce sujet.

«Et cela a été fascinant pour moi, après de nombreuses années, je pense que j’ai la chance de faire un travail qui est ma passion et même d’être payé pour le faire.

«C’est un grand privilège, j’en suis conscient.»

Rapport supplémentaire de Luca Brambilla

