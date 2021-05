Davidovich bat Herbert dans un match avec trois bris d’égalité

04/05/2021 à 14:45 CEST

.

Le malagueño Alexandre Davidovitch Il est entré dans le deuxième tour des 1000 Masters à Madrid après avoir remporté un match d’extrême égalité contre les Français. Pierre-Hugues Herbert, qu’il a battu 6-7 (5), 7-6 (4) et 7-6 (4).

Davidovich, 21 ans et 49 du monde, devra faire face dans son prochain engagement à la Daniil Medvedev, deuxième tête de série du tournoi qui se déroule dans la Caja Mágica.

Ni Davidovich ni Herbert ils n’ont perdu aucun de leurs services dans les deux premiers sets, bien que l’Espagnol ait eu trois chances de percer dans le premier et quatre dans le second. Les jeux de bris d’égalité ont maintenu le même tonique d’égalité.

Dans le troisième ensemble, cependant, les deux ont rapidement échangé des services, et pas une seule fois, deux.

Sans vous précipiter, patiemment dans les échanges jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur angle pour votre droite, Davidovich Il a forcé un troisième «tie-break» qui lui a été très défavorable lorsqu’il a commis quelques erreurs qui l’ont mis 4-1. Infatigable, il a servi magistralement, a affirmé son coup droit et est allé au filet pour intimider Herbert, qui n’a pas fait un autre point.

Les deux rivaux ont fait preuve d’esprit sportif lorsque Davidovich il est tombé et a roulé sur la piste et le Français l’a aidé à secouer la saleté de sa chemise avant de continuer à jouer.

Lors d’autres matches du premier tour ce jour-là, l’Italien Jannik Sinner a vaincu l’Argentin Guido Pella par 6-2, 4-4 et a pris sa retraite; le norvégien Casper Ruud au canadien Félix Auger-Aliassime par 6-1 et 6-4; les Japonais Kei nishikori au russe Karen Khachanov par 6-7 (6), 6-2 et 6-2; l’australien John Millman polir Hubert Hurkacz par 5-7, 7-6 (7) et 6-3 et les Japonais Yoshihito nishioka serbe Filip Krajinovic par 6-2 et 6-4.