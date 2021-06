Davidovich, Carreño et Badosa terminent les huitièmes de finale à Roland-Garros

04/06/21 à 23:22 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Une bataille avec des bâtons, des courses partout sur la piste, de superbes tirs et des erreurs innocentes. Une frénésie de tennis qui a fait que les fans qui étaient sur la piste 14 de Roland Garros depuis 11 heures du matin ont regardé les montagnes russes sur lesquelles ils étaient montés, pendant 4 heures et 35 minutes, Alejandro Davidovich et le danois Casper Ruud (Coupe du monde 16), jusqu’à ce que le joueur de tennis de Malaga ait pu célébrer, avec un grand cri au ciel de Paris, après le cinquième “ballon de match”, leur victoire par 7-6 (7-3), 2-6, 7-6 (8-6), 0-6 et 7-5.

‘Foki’, alors que ses amis de Marbella l’acclamaient depuis les tribunes, s’est offert un ticket pour les huitièmes de finale à la veille de son 22e anniversaire. L’année dernière, il a déjà atteint ce tour à New York.

Pelle Pelle

Ruud est arrivé à Paris avec 17 victoires et seulement 4 défaites, le titre à Genève et les demi-finales à Monte Carlo, Munich et Madrid. Il faisait partie des “couverts” de Roland Garros mais il est tombé sur un démon qui fait éclater le ballon avec des coups incroyables, capable de concéder un 6-0, sans cligner des yeux, pour surmonter les situations les plus défavorables plus tard.

Et, à titre d’exemple, le dernier match qui a duré 13 minutes. Davidovich a joué les cinq « ballons de match » et quatre « points de rupture », tout ou rien, comme s’il était à la roulette du casino de Marbella où il habite, avec des passes impossibles, des balles aux lignes, laissées dans le filet et même un service à la cuillère.

“Voir mes limites”

« Cette victoire me donne de l’énergie pour voir où sont mes limites, bien que j’aurais besoin de nouvelles jambes& rdquor;, a plaisanté le Malagasy qui a déjà battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp gagné en cinq sets. Ses entraînements avec le marathonien Martín Fiz, pour l’instant, l’aident.

Ce dimanche le vétéran du tennis argentin vous attend Federico Delbonis qui a éliminé l’Italien Fabio Fognini 6-4, 6-1 et 6-3.

Carreño, pas de problèmes

Beaucoup moins de temps et d’efforts nécessaires Pablo Carreño pour entrer également dans la grande semaine de Roland Garros parmi les 16 meilleurs du tournoi. Le joueur de tennis asturien y parvient pour la troisième fois et, lors des deux précédentes, il a atteint les quarts de finale (2017 et 2020).

Carreño l’a obtenu après s’être débarrassé de l’Américain Steve Johnson (88 mondial) par 6-4, 6-4 et 6-2. L’Asturien, numéro 1 mondial, affrontera dimanche Stefanos Tsitsipas ou l’Américain John Isner, qui évoluent dans le match de nuit.

Agonie et prix

L’espagnol complet en huitièmes l’a fermé à neuf heures et quart du soir Paula Badosa, dans un autre match angoissant contre la Roumaine Ana Bogdan par 2-6, 7-6 (7-4) et 6-4.

Badosa a dû se battre pendant près de trois heures pour répéter l’exploit de l’an dernier. La Catalane qui a dit qu'”elle est prête à tout à Paris & rdquor;, aujourd’hui était au bord de l’élimination avec un ballon de match à 5-6 en seconde. Elle l’a sauvé d’une tête et de beaucoup de courage, un coup gagnant qui lui a permis de remporter la partie, de forcer le ‘tie break’, et d’entrer dans le troisième set convaincue qu’elle pouvait sauver la situation.

Et Badosa l’a fait, malgré un retard de 2-4 et une sauvegarde de deux balles pour 3-5 contre un rival qui Il n’a jamais baissé la garde mais il a manqué de conviction pour clore le match de votre côté.

Badosa sera parmi les 16 premières dimanche d’un tournoi qui a perdu hier contre une autre de ses favorites, la Biélorusse Aryna Sabalenka (numéro 4) mondiale qui a perdu contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (4-6, 6-2, 6-0) . La joueuse de tennis catalane affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova pour une place en quarts de finale (21 mondial) qui a éliminé Polona Hercog par un doublé 6-3.