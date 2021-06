Davidovich et Carreño défendront l’or de Nadal et Marc López à Tokyo

in

21/06/2021 à 18:25 CEST

Le joueur de tennis de Malaga Alexandre Davidovitch et l’asturien Pablo Carreño formera une paire dans le tournoi de double aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, dans lequel l’équipe espagnole défendra la médaille d’or remportée par Raphael Nadal Oui Marc Lopez à Rio de Janeiro 2016.

L’Espagne n’a classé aucun spécialiste de la modalité couples pour les Jeux, puisque seuls les dix premiers du classement avaient une place garantie et Marcel granollers -qu’au cours des dernières saisons il forme un doublé avec l’Argentin Horacio Zeballos– occupait la douzième place à l’issue de Roland Garros.

Pour participer au tournoi de double, l’Espagne devait donc occuper l’un des sept quotas réservés aux joueurs de tennis dans le tableau individuel et s’est inscrite Carreno déjà Davidovitch, ses deux premières raquettes à Tokyo après les démissions de Rafael Nadal et Roberto Bautista.Davidovitch a confirmé, dans des déclarations au portail italien Unitennis, qu’il participera aux Jeux Olympiques “en simple et aussi en double, en partenariat avec Pablo Carreño”, dans une interview dans laquelle il a réitéré son “enthousiasme pour vivre dans la Villa avec d’autres athlètes : ce sera quelque chose d’unique”, a-t-il déclaré.

Le joueur de tennis de Malaga n’est pas un habitué des tournois en double, bien que son seul titre dans le circuit principal ATP soit venu en 2020 en mode couples, à l’Open du Chili, lorsqu’il s’est imposé sur la terre battue de Santiago en équipe avec le grenadier. Roberto Carballés.

Pablo Carreño Il a l’habitude de jouer en double, une modalité dans laquelle il cumule quatre titres avec quatre couples différents (Argentin Guillermo Durán, Rafael Nadal, l’Uruguayen Pablo Cuevas et l’australien Alex de Minaur) et une finale de l’US Open 2016, perdue aux côtés Guillermo Garcia López contre le scotch Jamie Murray et le brésilien Bruno Soares.