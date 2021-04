Davidovich sauve la première pierre d’achoppement

12/04/2021 à 20:19 CEST

Alexandre Davidovitch vaincu l’Australien Alex de Miñaur, numéro 25 au classement ATP, au premier tour du Monte Carlo Masters 1000, 6-4 et 7-6 (3), dans un match qui a duré près de deux heures et a été interrompu par la pluie.

L’homme de Malaga, 58e au classement ATP, s’est imposé dans un match très disputé dans lequel il a débuté en tant que favori, contre le joueur de tennis australien d’origine espagnole, la terre battue étant sa surface de jeu préférée. Davidovich vIl revient sur la voie de la victoire après être tombé par surprise dans l’ATP 250 de Marbella face au Biélorusse et numéro 111 mondial Ilia Ivashka par 6-1 et 6-3.

L’Italien l’attend au second tour Matteo Berrettini, tête de série numéro 8 du tournoi, qui reviendra sur les courts après avoir pris sa retraite il y a deux mois en raison d’une blessure à l’Open d’Australie contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Le valencien Pedro Martinez a dû partir en raison de problèmes physiques par rapport à l’américain Tommy paul lorsque le match a marché 4-1 dans le premier set contre le joueur de tennis d’Alzira. Pedro Martinez Il a remarqué la grande usure qu’il a faite dans le précédent, dans lequel il a succombé à l’Argentin Federico Delbonis en presque 3 heures de jeu, et a été repoussé par la perte des Français Gaël Monfils.

L’Australien John Millman a remporté ses débuts à Monaco contre le jeune Français Ugo Umbert (6-3 et 6-3) dans un match qui a duré une heure et vingt-trois minutes. Au second tour, le vainqueur du match qui affrontera le Chilien l’attendra Christian Garin et le canadien Félix Auger-Aliassime, qui est formé par Toni Nadal (oncle et ancien entraîneur de Raphael Nadal).

russe Aslan Karátsev vaincu Lorenzo Musetti, 19 ans et passé sensation ATP 250 de Sardaigne, par 6-3 et 6-4 en une heure et vingt-sept minutes.