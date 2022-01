Davina Potratz dément les rumeurs selon lesquelles Christine Quinn aurait simulé sa grossesse

Pour Davina, elle a trouvé les rumeurs particulièrement bouleversantes étant donné que Christine a eu une expérience d’accouchement « horrible » et a failli perdre la vie en accueillant son fils.

« Je ne peux pas mentir sur quelque chose que je ne connais pas, mais je défendrai quelque chose que je connais », a ajouté Davina. « Elle était vraiment enceinte et qu’elle a vraiment donné naissance à son enfant. Peu importe que les gens la soutiennent ou ne la soutiennent pas, cette partie est vraie. »

Christine, qui a accueilli son premier enfant avec son mari richard chrétien en mai, a été ouvert sur la livraison déchirante. Deux mois après la naissance, Christine a révélé qu’elle était « à quelques secondes de ne pas y arriver » après que les médecins ont découvert que le cordon ombilical de son petit garçon était enroulé autour de son cou, provoquant une césarienne d’urgence.

« Les chirurgiens n’ont même pas eu le temps de compter leurs outils avant de me recoudre car j’étais à plat », se souvient-elle dans un post Instagram. « Ils m’ont fait passer l’appareil à rayons X immédiatement après l’opération pour s’assurer qu’il ne restait plus d’outils dans mon corps. Je suis très reconnaissant envers les médecins et les chirurgiens qui nous ont sauvés TOUS LES DEUX. »