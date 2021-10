DaVinci Resolve 17.4 offre une édition 8K cinq fois plus rapide sur les nouveaux MacBook Pro

Blackmagic Design a annoncé une nouvelle mise à jour de son logiciel professionnel de montage vidéo et de correction des couleurs, DaVinci Resolve, ajoutant une prise en charge complète des dernières puces M1 Pro et ‌M1‌ Max d’Apple. En conséquence, le logiciel s’exécute jusqu’à cinq fois plus rapidement sur les nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple, selon les développeurs.



DaVinci Resolve a reçu une mise à jour en août pour la puce ‌M1‌ d’Apple, trouvée dans les MacBook Pro 13 pouces bas de gamme, MacBook Air et Mac mini. Cette mise à jour a multiplié par trois la vitesse des machines ‌M1‌, grâce à un moteur entièrement retravaillé, et bien que la dernière version de DaVinci Resolve ne soit pas requise pour fonctionner nativement sur les Mac silicium Apple, elle a été optimisée pour tirer parti des puces les plus puissantes de les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Les optimisations reposent sur la prise en charge de l’accélération matérielle pour le code ProRes d’Apple, qui a été conçu spécifiquement pour les Mac avec les processeurs ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max. Blackmagic affirme que DaVinci Resolve fonctionne jusqu’à cinq fois plus vite sur les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, même lors de l’édition de vidéos 8K.

Mise à jour DaVinci Resolve 17.4 ! Bénéficiez d’une édition et d’un étalonnage 8K 5 fois plus rapides sur les modèles Apple Mac avec les puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que l’intégration de Dropbox Replay, des améliorations du sous-titrage, la prise en charge de plus de langues et de mises en page avec Text+ et plus encore ! Téléchargez maintenant https://t.co/eBmOvN6BWl pic.twitter.com/MP83ZuYpaD – Blackmagic Design (@Blackmagic_News) 22 octobre 2021

En plus de la prise en charge des nouvelles puces d’Apple, DaVinci Resolve 17.4 ajoute la prise en charge native du HDR et de la lecture vidéo 120 Hz pour les nouveaux modèles de MacBook Pro. La mise à jour ajoute également l’intégration native de Dropbox, un keyer 3D amélioré et une compatibilité améliorée avec macOS Monterey.

La mise à jour DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio 17.4 est désormais disponible en téléchargement sur le site Web de Blackmagic Design pour tous les utilisateurs actuels de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est téléchargeable gratuitement sur le Mac App Store pour les utilisateurs individuels ; Resolve Studio, la suite d’édition de collaboration de groupe améliorée, coûte 295 $.

