DaVinci Resolve mis à jour avec le support M1 Pro et M1 Max

Blackmagic a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour de son logiciel de montage vidéo populaire DaVinci Resolve, qui est disponible pour plusieurs plates-formes, y compris macOS. Dans la version Mac de l’application, la société a ajouté une prise en charge complète des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max d’Apple, et les développeurs affirment qu’elle fonctionne jusqu’à cinq fois plus rapidement sur le nouveau MacBook Pro.

DaVinci Resolve a été mis à jour avec la prise en charge des Mac M1 plus tôt cette année, ce qui avait déjà considérablement amélioré les performances de l’application.

Alors que les applications mises à jour avec la prise en charge M1 n’ont pas besoin d’une autre mise à jour pour s’exécuter en mode natif sur les puces M1 Pro et M1 Max récemment annoncées, les développeurs peuvent faire en sorte que leurs applications tirent pleinement parti des processeurs et GPU les plus puissants de ces puces.

La mise à jour d’aujourd’hui de DaVinci Resolve fait exactement cela, car elle prend désormais en charge l’accélération matérielle pour le codec Apple ProRes, ce qui est exclusif aux nouvelles puces Apple. En conséquence, Blackmagic affirme que DaVinci Resolve fonctionne désormais jusqu’à cinq fois plus rapidement sur les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, même lors de l’édition de vidéos 8K.

Un premier résultat de référence du nouveau MacBook Pro a révélé que la puce M1 Max offre jusqu’à 181% de performances graphiques en plus que le précédent MacBook Pro 16 pouces, mettant les nouveaux ordinateurs portables à égalité avec l’iMac Pro et d’autres machines de bureau avec GPU dédiés.

En plus de la prise en charge des nouvelles puces, DaVinci Resolve 17.4 propose désormais une lecture vidéo HDR native et 120 Hz pour les utilisateurs de MacBook Pro 2021. La mise à jour ajoute également une intégration Dropbox native, un keyer 3D amélioré et une compatibilité améliorée avec macOS Monterey.

Mise à jour DaVinci Resolve 17.4 ! Bénéficiez d’une édition et d’un étalonnage 8K 5 fois plus rapides sur les modèles Apple Mac avec les puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que l’intégration de Dropbox Replay, des améliorations du sous-titrage, la prise en charge de plus de langues et de mises en page avec Text+ et plus encore ! Téléchargez maintenant https://t.co/eBmOvN6BWl pic.twitter.com/MP83ZuYpaD – Blackmagic Design (@Blackmagic_News) 22 octobre 2021

Vous pouvez en savoir plus sur DaVinci Resolve 17 sur le site officiel de Blackmagic.

