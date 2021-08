DaVinci Resolve Video Editor bénéficie d’un nouveau moteur de traitement jusqu’à 3 fois plus rapide sur les Mac M1

Blackmagic Design a annoncé une nouvelle mise à jour de son logiciel professionnel de montage vidéo et de correction des couleurs, DaVinci Resolve, qui inclut un nouveau moteur de traitement offrant des performances nettement meilleures sur les Mac silicium d’Apple.



Grâce au moteur entièrement retravaillé, DaVinci Resolve 17.3 peut fonctionner jusqu’à 3 fois plus rapidement sur les modèles Apple Mac avec la puce M1, selon la société. L’augmentation de la vitesse devrait accélérer la lecture, l’édition et l’étalonnage des projets 4K et 8K à l’aide du logiciel.

Le nouveau moteur de traitement utilise également un rendu basé sur des tuiles, ce qui peut donner aux utilisateurs d’ordinateurs portables une batterie jusqu’à 30 % plus longue lorsqu’ils travaillent dans DaVinci Resolve.

De plus, la version 17.3 prend en charge une nouvelle option sur les ordinateurs Mac avec ‌M1‌ pour l’encodage matériel H.265. Il est désormais possible de prioriser la vitesse ou la qualité lors du rendu, avec des temps de rendu potentiellement améliorés jusqu’à 65%. DaVinci Resolve décode désormais également les fichiers AVC Intra à l’aide du moteur multimédia intégré à la puce Apple ‌M1‌, ce qui accélère le décodage et la lecture lorsque vous travaillez avec ces formats de fichiers.

Pendant ce temps, de nouvelles commandes FX ont été ajoutées, notamment de nouvelles formes de grille et une plus grande précision lors de l’utilisation du flou mosaïque, permettant aux utilisateurs d’ajuster finement la quantité et l’apparence de la pixellisation.

Les caches poubelles Keyer ont désormais des contrôles de rotation, ce qui facilite la suppression des éléments indésirables de la vue, et de nouvelles commandes de saturation et de gamma sur le plug-in de lueur permettent un meilleur contrôle et une plus grande subtilité des effets d’éclairage. De plus, la diffraction d’ouverture dans DaVinci Resolve Studio dispose de nouvelles commandes d’ouverture anamorphiques, permettant d’émuler une plus large gamme d’objectifs.



Ailleurs, de nouveaux pilotes offrent une latence améliorée, et davantage d’options d’exportation Fairlight facilitent et accélèrent la transmission de l’audio pour un traitement ultérieur ou une inclusion dans un projet plus vaste.

“C’est vraiment une mise à jour incroyable qui offre aux clients d’énormes gains de performances et d’efficacité énergétique sur les modèles Mac avec M1, et elle transforme totalement votre ordinateur, simplement en téléchargeant cette mise à jour gratuite du logiciel DaVinci Resolve”, a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design, dans une presse Libération. “Cette augmentation de la vitesse est étonnante et c’est difficile à croire. Je n’ai pas vu d’amélioration de vitesse aussi importante depuis la transition originale du 68000 vers le Power PC dans les années 1990 et c’est tout simplement incroyable. Qui aurait pensé il y a tout juste un an que plusieurs 4K Les flux peuvent être lus et édités en natif sur un MacBook Air, mais c’est désormais facile sur DaVinci Resolve avec M1. L’équipe d’ingénieurs a travaillé si dur sur ce nouveau moteur de traitement d’image pour DaVinci Resolve, et c’est une période incroyablement excitante logiciel pour Mac !”

La mise à jour DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio 17.3 est désormais disponible en téléchargement sur le site Web de Blackmagic Design pour tous les utilisateurs actuels de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est téléchargeable gratuitement sur le Mac App Store pour les utilisateurs individuels ; Resolve Studio, la suite d’édition de collaboration de groupe améliorée, coûte 295 $.