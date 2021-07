Davines Group, partenaire du Rodale Institute sur le centre de recherche en Italie – WWD

MILAN — Davines Group, la société de beauté italienne qui possède respectivement les marques de soins capillaires et de soins de la peau Davines et Comfort Zone, s’est associé à Rodale Institute, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l’agriculture biologique régénérative.

Considéré comme le leader mondial dans le domaine, l’organisation basée aux États-Unis recherche les meilleures pratiques de l’agriculture biologique et partage ses résultats avec les agriculteurs, les scientifiques et les consommateurs depuis 1947. En particulier, l’institut est crédité d’avoir inventé le terme « bio régénératif » dans les années 80 pour distinguer un type d’agriculture qui va au-delà du durable, car les pratiques suggérées visent non seulement à maintenir les ressources internes, mais à les améliorer au fil du temps, allant de la fertilité des sols à la productivité.

Le rapprochement entre les entités sera officiellement révélé à Parme, en Italie, le 6 juillet lors de la première édition du Parma Green Week Festival en présence du président du groupe Davines, Davide Bollati, et du directeur général du Rodale Institute, Jeff Moyer.

Dans le cadre de cette collaboration, le siège du groupe Davines à Parme sera agrandi pour inclure une ferme biologique régénérative, un centre de recherche et un centre d’éducation qui marqueront le premier avant-poste du Rodale Institute en dehors des États-Unis. L’organisation a son siège en Pennsylvanie et exploite trois centres de ressources régionaux supplémentaires en Géorgie, Californie et Iowa.

Englobant un site de 10 hectares sur le campus de Davines Village et devant commencer à fonctionner cet automne, le Davines Group-Rodale Institute European Regenerative Organic Center concentrera ses recherches et son éducation sur les petites et moyennes exploitations européennes cultivant des cultures spéciales pour l’alimentation, nutrition et beauté. Soutenant les agriculteurs de la région, le centre se concentrera non seulement sur la gestion biologique dans un climat méditerranéen, mais explorera également la relation entre les ingrédients de soins personnels et l’agriculture.

Les scientifiques et le personnel du centre de recherche étudieront aux côtés du laboratoire de recherche et développement du groupe Davines pour trouver des moyens par lesquels ces pratiques peuvent influencer la chaîne d’approvisionnement des produits de soins personnels tout en contribuant simultanément à atténuer le changement climatique.

Dans l’ensemble, jusqu’à présent, les recherches du Rodale Institute ont prouvé que l’agriculture biologique préserve et renforce la santé des sols et reconstitue les écosystèmes naturels pour une eau et un air plus propres par rapport aux systèmes conventionnels, qui reposent sur une intervention chimique pour lutter contre les ravageurs et les mauvaises herbes et fournir une nutrition aux plantes. Basée sur des principes naturels tels que la biodiversité et le compostage, l’agriculture biologique utilise également 45 % d’énergie en moins, libère 40 % d’émissions de carbone en moins et génère trois à six fois plus de bénéfices pour les agriculteurs que l’agriculture conventionnelle.

« Dans cette phase critique de la vie sur notre planète, un nouveau paradigme de croissance économique et démographique n’est possible que si l’écologie de la Terre est préservée et améliorée », a déclaré Bollati, définissant l’Institut Rodale « un véritable esprit de parenté et un pionnier dynamique de cette vision régénérative. . “

L’exécutif a souligné que le partenariat représente “un moyen collaboratif de faire de plus grands pas dans notre voyage pour rendre le monde plus beau grâce à la beauté, l’éthique et la durabilité” et qu’il espère qu’il n’aura pas “seulement un impact positif sur le développement et l’approvisionnement de nos produits. chaîne, mais servira également de catalyseur de changement qui animera les études de durabilité et les pratiques d’agriculture biologique régénérative en Italie, en Europe et au-delà.

« Depuis notre fondation dans les années 40, le Rodale Institute a soutenu les agriculteurs biologiques et leurs communautés, alors que le bio est devenu une industrie de 60 milliards de dollars aux États-Unis », a déclaré Moyer. « Nous sommes ravis de nous associer à Davines pour réaliser leur vision – un monde où non seulement les aliments biologiques sont transparents et guérissent la planète, mais un consommateur peut également adopter un mode de vie biologique régénératif dans ses produits personnels. »

Pourtant, ce ne sera pas la première fois que Davines Group explore la relation entre l’alimentation, l’agriculture et les soins personnels. Auparavant, l’entreprise avait lancé des projets de Sentinelles Slow Food soutenant les petits producteurs locaux en s’approvisionnant en ingrédients issus de l’agriculture régénérative pour développer par exemple la gamme de soins de la peau biologique et naturelle « Sacred Nature » de Comfort Zone.

Dans l’ensemble, le succès de l’entreprise repose sur la performance de ses produits et son orientation durable, scellés par la certification B Corp que l’entreprise a reçue en 2016 pour son impact positif social et environnemental et par un score de certification encore plus élevé en 2019.

Le partenariat entre Davines Group et Rodale Institute fait suite à un autre rapprochement visant à explorer de nouvelles solutions pour l’industrie de la beauté. Comme indiqué, plus tôt cette année, le principal fabricant de cosmétiques Intercos Group a signé un accord de cinq ans avec l’Université de Milan-Bicocca pour s’associer à la recherche scientifique sur les formulations et les processus durables visant à développer des produits de beauté innovants. Baptisé « Joint Lab », le laboratoire commun hébergeant des chercheurs et des équipements technologiques des deux parties commencera ses activités en septembre sur l’un des campus de l’université, à 20 minutes en voiture du siège d’Intercos.