Davinson Sanchez frappe pour donner la victoire à Tottenham contre Watford alors que Harry Kane et Heung-Min Son tirent à blanc et Antonio Conte est désormais invaincu en huit matchs de Premier League

L’arrière central de Tottenham Davinson Sanchez a frappé dans le temps additionnel le jour du Nouvel An pour offrir à son équipe une victoire tardive 1-0 sur Watford en Premier League.

Ils ont peut-être dominé à Vicarage Road, mais l’équipe d’Antonio Conte était prête à se retrouver dans une impasse à Vicarage Road avant une superbe tête à bout portant du Colombien.

.

Sanchez a atteint le sommet pour marquer un énorme but pour les Spurs

Les Spurs savaient qu’ils devaient bien réagir après avoir perdu des points en milieu de semaine contre Southampton.

S’ils pensaient que les Hornets menacés de relégation allaient se retourner pour eux, ils se trompaient malheureusement.

L’équipe de Claudio Ranieri a campé dans sa propre surface de réparation pendant la majeure partie du match, mais a produit une excellente démonstration d’arrière-garde pour priver ses adversaires jusqu’à ce qu’ils meurent quelques secondes.

Le gardien Daniel Bachmann était dans une forme époustouflante, mais il a finalement été battu lorsque Sanchez a dirigé un coup franc de Son devant lui.

.

L’attaquant des Spurs Son aurait dû marquer mais a vu son rougissement épargné par Sanchez

.

Bachmann a fait de superbes efforts tout au long et cet arrêt a refusé Sergio Reguilon

À moins d’une frappe basse de Kem Sema, il s’agissait d’un cas d’attaque contre défense dans les premiers stades alors que Tottenham tentait de briser la défense bien rodée des Hornets.

Les Spurs n’ont cependant pas réussi à créer des occasions nettes et leurs meilleures opportunités sont survenues lorsque Pierre-Emile Hojbjerg a décoché une demi-volée au-dessus de la barre et que Sergio Reguilon a forcé Daniel Bachmann à effectuer un bel arrêt.

Des centres ont volé dans la surface de réparation de Vicarage Road, mais aucune livraison n’a vraiment testé la défense de Watford – dans les airs ou au sol.

Le moyen le plus probable de Tottenham de sortir de l’impasse semblait provenir d’une erreur de ses adversaires.

Ils ont bénéficié d’un changement glorieux à la demi-heure, mais lorsque la pression brillante d’Oliver Skipp a forcé le ballon à Kane, qui s’est recroquevillé au lieu de passer à Heung-Min Son.

.

Kane a eu plusieurs bonnes occasions pendant le match

Watford a tenté d’arrêter les Spurs par crochet ou par escroc et la défense physique d’Adam Masina et de Juraj Kucka a certainement fait sourciller dans la surface de réparation.

Les hôtes ont échangé Emmanuel Dennis contre Joao Pedro à la mi-temps dans le but d’améliorer leurs chances sur le compteur, mais les Spurs étaient toujours les plus dominants dans l’ensemble.

Lucas Moura et Reguilon ont eu plus d’efforts au but et Bachmann a renversé un drive de Kane qu’il a lutté pour tirer.

Hugo Lloris était un spectateur tout au long du match, mais lorsqu’il a été appelé, il a montré pourquoi Antonio Conte voulait qu’il reste en lançant un tir de Josh King à côté du poteau.

Les Spurs ont ensuite eu une autre chance lorsque l’arbitre Robert Jones a annulé le jeu pour une faute sur Joao Pedro juste au moment où il avait trouvé son chemin dans la surface et au-delà de Skipp et Sanchez.

Le coup franc qui en a résulté a été tiré par le Brésil mais il a tiré sur les supporters alors qu’il aurait dû faire beaucoup mieux.

.

Conte voudra toujours s’améliorer malgré la victoire

Son deux fois aurait dû sortir de l’impasse mais d’abord son talon arrière était bien large mais le second, un excellent tir dans le virage, a produit un autre arrêt de premier plan de Bachmann.

À l’autre bout, Lloris a affronté Pedro dans la surface mais il a juste touché le ballon alors qu’il faisait claquer le joueur.

La fin du match a été retardée par une urgence médicale dans la tribune et le jeu a repris quelques minutes plus tard après que les médecins de Watford aient aidé à remédier à la situation.

Mais après la reprise du jeu, il y a eu une dernière tournure dans l’histoire.

Un coup franc sur le flanc gauche a été lancé au premier poteau par Son et Sanchez, avec son quatrième but en championnat pour le club, a donné la victoire à Tottenham.

Ils se classent cinquièmes alors que Conte a maintenant 18 points sur 24 possibles depuis qu’il a pris la direction du club.

Il est désormais huitième invaincu en Premier League pour l’Italien, mais de gros tests contre Arsenal et Chelsea sont à venir.