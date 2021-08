Davion Mitchell, Payton Pritchard et les sélections des Knicks brillent à la Summer League

Verno et KOC commencent avec toutes les nouvelles et les mouvements autour de la ligue. D’abord, ils creusent dans l’extension supermax de Joel Embiid avec les Philadelphia 76ers (0h30) et l’extension de quatre ans de Marcus Smart avec les Celtics (11h30). Ensuite, ils entrent dans le commerce Grizzlies-Timberwolves, qui a envoyé Patrick Beverley au Minnesota et Jarrett Culver et Juancho Hernangomez à Memphis (21:23). Enfin, la Summer League touche à sa fin, donc Verno et KOC abordent le prochain match de championnat entre les Celtics et les Kings (34:25), discutent de l’équipe qui, selon eux, devrait être la plus heureuse de Vegas, les Knicks (38 : 54), et examinez l’accord bilatéral de Luka Garza avec les Pistons (47:18).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

