Davion Mitchell renforce sa réputation défensive dans la Summer League

Verno et KOC commencent le spectacle en résumant leurs réflexions sur la Summer League après que Davion Mitchell a fermé les Celtics avec sa défense de verrouillage et a cimenté sa réputation de défenseur féroce (0:45). Ensuite, ils entrent dans certaines des nouvelles de la ligue comme l’extension de Terry Rozier avec les Hornets (23h00), l’impact potentiel de Patrick Beverley sur l’équipe des Timberwolves jusqu’alors en difficulté (25h35) et ce qu’ils s’attendent à voir de la NBA L’horaire 2021-22 qui tombe plus tard aujourd’hui (41:35).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

