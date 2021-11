Davis des Lakers parle d’affronter Alex Caruso

La superstar de l’équipe des Los Angeles Lakers, Anthony Davis des Lakers parler de faire face à Alex Caruso dans la NBA.

Anthony Davis, Russell Westbrook et les Lakers de Los Angeles accueillent les Chicago Bulls lundi, ce qui signifie qu’Alex Caruso fera son retour doux-amer au Staples Center.

Bien sûr, cette fois-ci, Caruso portera du rouge au lieu de l’or, une vision que les fans des Lakers n’ont pas encore surmontée. IRL, ce sera encore plus difficile à traiter.

Après tout, les Lakers ont étrangement et insulté Caruso, qu’ils ont transformé d’un agent libre non repêché en un défenseur de calibre All-NBA et un héros culte, pour des raisons fiscales fantaisistes au cours de l’été. Chicago a intelligemment offert au joueur de 28 ans un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans.

Jusqu’à présent cette saison, les Bulls renouvelés ont une fiche de 8-4. Caruso effectue en moyenne 3,3 vols toutes les 36 minutes et déclenche des moments forts de fin de soirée.

Davis pourrait manquer de jouer aux côtés de Caruso, qui a commencé le match 6 de la finale NBA 2020 il y a un peu plus d’un an. Lundi, cependant, il sera ravi d’affronter le «GOAT».

Après que Davis a « dominé la performance lors de la victoire à domicile 114-106 des Lakers contre les Spurs de San Antonio dimanche, il a été interrogé sur la confrontation contre Caruso et son équipe de ville natale.

« QUI? Je ne connais pas ce type », a d’abord plaisanté Davis en entendant le nom de Caruso.

« Non, ce sera amusant de rejouer à AC », a-t-il poursuivi. « Tout ce qu’il a apporté à notre équipe pour remporter un championnat et à notre équipe l’an dernier. C’était une grande partie de ce que nous avons fait ici. C’est probablement un peu plus émouvant pour lui que pour moi, juste parce qu’il est de retour ici à Los Angeles. C’est généralement plus émouvant quand je suis de retour à Chicago. Mais chaque fois que j’ai la chance de jouer contre les Bulls, c’est toujours amusant d’affronter l’équipe de votre ville natale. Ce sera amusant et excitant de jouer contre AC. Nous allons essayer d’obtenir cette victoire contre lui. »

