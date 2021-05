Davis détruit les Suns et les Lakers continuent de se battre pour la sixième place

05/10/2021

Le centre Anthony Davis a de nouveau dépassé la barre des 40 points pour le deuxième match consécutif en contribuant un double-double de 42 et 12 rebonds qui a permis aux Lakers de Los Angeles de battre les Phoenix Suns 123-110 et de briser une séquence de deux défaites consécutives.

Avec Davis, les quatre autres joueurs avaient des numéros à deux chiffres, y compris le gardien de point de départ Alex Caruso et le gardien Kentavious Caldwell-Pope, qui ont chacun marqué 17 points. Alors que les réservistes, le centre Montrezl Harrell et l’avant-garde Ben McLemore, qui sont sortis des réserves, ont contribué 12 points chacun.

Le centre de départ André Drummond a aidé avec 10 rebonds et six points de départ, tandis que l’Espagnol Marc Gasol, sorti de la réserve, a marqué un but dans les 18 minutes où il était sur le terrain. Gasol n’a pas pris un panier et a marqué 1 sur 2 de la ligne du personnel, mais a été présent dans le match intérieur avec six rebonds défensifs et a donné trois passes avant de commettre la cinquième faute personnelle.

La victoire a permis aux Lakers (38-30) de continuer dans la lutte pour la sixième place de la Conférence Ouest, qui est désormais occupée par les Portland Trail Blazers (39-29) et qui est la dernière qui donne le droit d’entrer en séries éliminatoires. directement. Les Trail Blazers ont une avance d’un match lorsque les deux équipes sont à quatre matchs de la saison régulière.

S’ils restent aux mêmes postes à la fin du concours, les Lakers devraient jouer dans le tournoi de play-in des playoffs. Alors que les Suns (48-20) ont chuté à deux matchs des Utah Jazz dans la lutte pour la direction de la Conférence Ouest et le meilleur bilan de la ligue.

Les Suns, qui avaient le soutien du meneur de réserve Cameron Payne avec 24 points et du garde hispanique Devin Booker, qui a marqué 21 points, ils n’ont finalement jamais pu avec la grande performance individuelle de Davis, qui a fait la différence. Le meneur Chris Paul a réalisé un double-double de 13 points et 10 passes qui n’ont pas empêché la défaite des Suns.