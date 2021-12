Davis devrait diriger le duo d’Aston Villa qui excite Gerrard à obtenir des prêts de janvier

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Keinan Davis dirige un groupe de talents d’Aston Villa qui devraient chercher à quitter la tenue de Birmingham en prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier pour impressionner le patron Steven Gerrard en 2022.

Gerrard est arrivé à Villa Park en novembre pour remplacer Dean Smith et aura bientôt sa première chance d’apporter des changements à l’équipe de jeu que l’entraîneur de Norwich City avait constituée.

Danny Ings et Ollie Watkins étaient deux des grands noms que Smith a vus rejoindre Aston Villa pendant son mandat. Mais la présence du duo d’attaquants au club s’est également faite aux dépens de Davis.

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Davis a besoin d’une sortie de prêt pour relancer la carrière d’Aston Villa

Davis a fait sa percée senior à Aston Villa au cours de la saison de championnat 2017/18, mais n’a pas réussi à établir une présence clé. Smith s’est particulièrement rarement tourné vers le joueur de 23 ans après le retour de Villans en Premier League, avec cinq départs en 34 matchs en trois mandats.

L’arrivée de Watkins en 2020 et le départ d’Ings de Southampton cet été ont maintenu Davis dans la hiérarchie de Smith. À tel point que l’attaquant aurait quitté Villa Park pour rejoindre Stoke City en prêt, mais Birmingham Live note qu’une blessure au genou à la fin de l’été a mis fin à tout accord.

Les rapports de . ont affirmé que les équipes du championnat étaient intéressées par un transfert de prêt en janvier pour le paria d’Aston Villa, Davis. Et avec Gerrard peu susceptible de choisir l’ancien attaquant anglais des moins de 20 ans plutôt que Watkins ou Ings, devrait écouter leurs approches.

Photo de Malcolm Couzens/.

Il est temps pour Ramsey de briller avec un changement de mi-saison

Aaron Ramsey a été à la périphérie de l’équipe première d’Aston Villa cette saison et pourrait voir un transfert de prêt en janvier comme sa chance de briller dans le football senior loin de Birmingham.

Smith a remis au milieu de terrain de 18 ans son salut en équipe première lors de la rencontre de la Coupe Carabao des Villans avec Barrow en août. Ramsey a depuis pris place sporadiquement sur le banc, mais a passé une grande partie de son temps dans leurs U23.

Le produit Villans a été une star dans le développement de Mark Delaney, offrant une force motrice derrière l’attaquant. Il a également montré sa créativité, son leadership et ses jeux dominés au niveau des jeunes, il voudra donc maintenant faire le pas vers une équipe première quelque part l’année prochaine.

Photo de James Williamson – AMA/.

Philogene-Bidace et Ramsey pour montrer pourquoi ils excitent Gerrard avec des transferts de prêts

Selon The Telegraph, Ramsey et Jaden Philogene-Bidace font partie des talents de l’académie d’Aston Villa qui excitent le patron Gerrard. Peu de temps après l’arrivée du manager des Rangers, ils ont noté le potentiel de la paire et Carney Chukwuemeka s’était déjà démarqué.

Comme Ramsey, Smith a offert à Philogene-Bidace ses débuts en senior avant qu’Aston Villa ne limoge le joueur de 50 ans en novembre. L’ailier de 19 ans a fait sa révérence contre Tottenham en mai, mais a eu du mal à prouver une présence régulière en équipe première depuis.

Philogene-Bidace a participé aux deux rencontres de la Coupe Carabao d’Aston Villa cette saison et a récolté deux passes décisives à Barrow. Il a également été une menace constante pour les buts au niveau des moins de 23 ans, mais dépassera bientôt le stade de la Premier League 2.

Ainsi, Philogene-Bidace quittant Aston Villa en prêt dans la fenêtre de transfert de janvier pour une action senior pourrait être l’occasion pour l’as anglais des moins de 20 ans de montrer pourquoi son potentiel excite Gerrard.

