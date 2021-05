Davis et James soumettent les soleils

28/05/2021 à 8h00 CEST

. / Los Angeles

Anthony Davis et LeBron James ils se sont réveillés Les Lakers de Los Angeles vont maîtriser les décevants Phoenix Suns (109-95) et donner aux champions en titre de la NBA une avance de 2-1 au premier tour des éliminatoires. Davis était un ouragan dans la région avec 34 points et 11 rebonds, mais l’apport énergétique de James avec 21 points, 6 rebonds et 9 passes décisives il a été décisif de s’étirer au troisième quart contre des Lakers limpides et sans étincelles avant la pause. Parmi certains Lakers qui ont jeté sur le commerce et la vétéran contre certains Suns sans capacité de réaction, Marc Gasol a joué 17 minutes et a réalisé 3 points (un d’un en triple), 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions contre 2 défaites.

Deandre Ayton (22 points et 11 rebonds) a été le clou des Suns qui ont raté la meilleure version de Devin Booker (19 points avec 6 de 19 tirs) et Chris Paul (7 points et 6 passes). Aucune des deux équipes n’a brillé dans le panier (tous deux inférieurs à 45% dans les buts sur le terrain), mais les Lakers ont affirmé leur supériorité sur le rebond (61 contre 42). La soirée était très spéciale pour les fans des Lakers, qui regardé un match éliminatoire au domicile de leur équipe pour la première fois depuis 2013.

De plus de moins

Le match a débuté avec l’agressivité et l’intensité qui ont fait de cette série l’une des plus attractives de ces manches. Les stars des Lakers ont commencé très branché: LeBron James a frappé du triple, Anthony Davis a pris une part très forte des blocs et de la suite, et Andre Drummond dès qu’il a placé un bloc sur Devin Booker comme un grand jeu au poste était marqué contre Deandre Ayton (14-11 après cinq minutes). Mais les Suns n’avaient pas peur. Avec Chris Paul à la barre, malgré l’inconfort évident qu’il continue de traîner sur son épaule, les hommes de Phoenix ont fait preuve d’une grande habileté à déplacer le ballon et ont montré leur fluidité en attaque. Ayton s’est une fois de plus imposé comme un géant de la zone, mais la principale ressource des visiteurs en attaque était un Booker très insaisissable (9 points) qui a su contrer le grand premier quart-temps de Davis (10 points).

Marc Gasol est entré sur le terrain en tant que premier remplaçant du match intérieur des Angelenos et le quart d’ouverture s’est terminé sur un équilibre des forces (27-28). Le rythme a beaucoup baissé avec l’entrée des réserves des deux équipes, mais l’égalité est restée entre de nombreuses erreurs de part et d’autre (33-33 avec 6,45 à jouer). Après un temps mort, Kyle Kuzma, qui avait été terriblement mal orienté lors des deux premiers matchs, a frappé un triple, mais Ayton, un mal de dents absolu pour les Lakers dans la peinture, a répondu avec une énorme alley-oop courtoisie de Paul. Gasol est revenu sur le terrain à cinq minutes de la pause, mais deux fautes presque consécutives – et beaucoup discutées par l’Espagnol – l’ont renvoyé sur le banc peu de temps après.

La somnolence a pris le dessus sur un deuxième quart-temps avec un niveau de basket très faible, mais un vol et une contre-attaque de Kentavious Caldwell-Pope plus un panier après un rebond offensif du gardien de tir ont donné aux Lakers un avantage minime après la première mi-temps (43-40). Un deuxième set pour l’oubli a laissé des statistiques médiocres à la mi-temps et un partiel douloureux de 16-12 dans ces douze minutes. Ainsi, les Lakers ont réalisé 39% aux buts sur le terrain avec 19% en triples, tandis que les Suns ne se sont pas sauvés du naufrage avec 37% au total de tirs et 31% en tentatives de trois.

La Révolution James

LeBron James n’avait marqué que 5 points au cours des deux premiers trimestres et revenait des vestiaires voulant révolutionner le jeu. Lors du premier jeu après le redémarrage, il a désarmé la défense des Suns avec un dunk, sur le deuxième, il a facilement réussi un tir à mi-distance, et sur le troisième, il a donné une aide au lay-up de Davis. Du coup, les Lakers ont amassé leur première avance notable (49-40). Ayton a soutenu le Phoenix avec une solvabilité incroyable dans le match intérieur, mais les Lakers semblaient prêts à briser le jeu de la solidité défensive et de la vitesse à la contre-attaque. Ainsi, deux pénétrations déchaînées de James ont ouvert la voie à la victoire (59-46 au milieu du troisième quart-temps).

Les Suns ont couru à huis clos sur la jante rivale tandis que les Lakers ont continué leur fête au troisième quart en enchaînant deux paniers avec des tirs supplémentaires de Davis et Schroder. Gasol est revenu sur le court avec un peu plus de quatre minutes pour terminer le quart et a ainsi pu assister à la fin de l’exposition de Davis, monumentale et imparable avec 18 points seulement dans ce set qui a laissé les visiteurs très touchés (76-63).

Avec Booker manquant au troisième quart (seulement 2 points), les Suns ont tenté de se réengager avec une course de 0-5 au début du dernier quart. Cependant, deux triplets consécutifs de Wesley Matthews et un autre de Gasol placent une distance qui paraissait insurmontable (91-74 au milieu du quatrième quart).

Les Lakers se sont emportés et ont apprécié le combat aérien entre James et Jae Crowder, très hué par la foule du Staples Center tout au long de la soirée. Cette détente leur a presque coûté une aversion, car les soleils ont atteint 8 points et les Lakers poussèrent un soupir de soulagement seulement après les lancers francs de Schroder.

Le quatrième match entre les Lakers et les Suns se jouera dimanche également à Los Angeles (USA).