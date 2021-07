Davis et Raina restent en dehors des seizièmes de finale de Wimbledon

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 05:45 CEST

joueurs américains Asie Mahomet Oui Jessica Pégula, le numéro 36 de la WTA et le numéro 54 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en remportant la trente-deuxième finale de Wimbledon en une heure et quinze minutes 6-3 et 6-2 au joueur de tennis américain Lauren Davis, numéro 261 de la WTA et la joueuse de tennis indienne Ankita Raina, numéro 95 de la WTA. Après ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en seizièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service à une occasion, tandis que les vainqueurs l’ont fait à 4 reprises. De même, Muhammad et Pegula ont réalisé 63% au premier service, commis 2 doubles fautes et réalisé 62% des points de service, tandis que leurs adversaires ont réalisé 80% du premier service et une double faute, réussissant à remporter 52% des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match entre Lyudmyla Kichenok Oui Makoto ninomiya contre Magda Linette Oui Alicja Rosolska.

Le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.