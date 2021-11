Davis : « Lebron s’excusait et Stewart l’a poursuivi, nous n’allions pas le permettre »

L’image de la nuit et celle des saisons, cela ne fait aucun doute. Le violent coup de coude de James Lebron à Isaïe Stewart a généré une vague de réactions et Anthony Davis a voulu offrir son point de vue, en prenant la défense de son coéquipier et leader. « Tout le monde dans la NBA sait que Lebron n’est pas un sale gars. Dès qu’il a frappé Stewart, tout ce qu’il cherchait était de s’excuser et de supposer qu’il avait fait une erreur. Quand nous avons vu comment l’autre gars l’a poursuivi, était clair qu’il ne l’a pas fait. Nous allions le permettre », a déclaré le pivot.

N’importe quelle nuit à Détroit…

Celui qui s’est impliqué –

LeBron James, Isaiah Stewart… #dormiresdecobardes pic.twitter.com/rg1Ck8F86S – NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 22 novembre 2021