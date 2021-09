Davis Mills qui est-il ? Faits QB, rapport de dépistage

in

Tyrod Taylor est absent pour les Texans de Houston.

Il est donc temps de saluer le partant cette semaine de l’équipe face aux Panthers de la Caroline jeudi soir (et compte tenu de la blessure aux ischio-jambiers de Taylor, ce sera peut-être pour quelques semaines) : Davis Mills.

Mills est revenu lors de la deuxième semaine lors de la défaite contre les Browns de Cleveland et a complété 8 passes sur 18 pour 102 verges, un touché et un choix. Mais il y a plus à savoir sur l’ancien QB de Stanford qui fait son tout premier départ dans la NFL.

Passons en revue certaines choses que vous devriez savoir en le regardant jouer dans Thursday Night Football :

Il a joué un tout petit peu dans son année de chemise rouge en 2018, huit matchs en 2019 en tant que remplaçant de KJ Costello et cinq dans la saison raccourcie par COVID-19 pour le Cardinal.

Mais il ne faisait pas partie des noms pris lors des deux premiers tours du repêchage de la NFL en 2021. Peut-être que ses éléments mesurables (6 pieds 4 pouces, 225 livres) ont aidé son stock.

Ce serait juste derrière Kellen Mond au Minnesota au 66e rang au classement général et Kyle Trask, qui est allé aux Buccaneers de Tampa Bay avec le dernier choix du deuxième tour.

C’était en fait le premier choix des Texans de tout le repêchage après avoir renvoyé tant de sélections, assez drôle.

Davis Mills a hâte d’arriver à Houston et de se mettre au travail. pic.twitter.com/Jz9Kggvu1t – Houston Texans (@HoustonTexans) 3 mai 2021

David Culley sur Davis Mills : « Il est prêt. Je veux dire qu’il est prêt. Il a été exactement ce que vous vouliez que votre quart-arrière de sauvegarde soit. pic.twitter.com/zU9clVeU5R – Mark Berman (@MarkBermanFox26) 21 septembre 2021

David Culley sur Davis Mills : “Il a eu des moments difficiles pendant la pré-saison où il est revenu et a montré qu’il avait une certaine maturité à son sujet. Beaucoup plus de maturité que vous ne le feriez probablement comme recrue. Il n’a jamais été énervé. Je suis devenu plus énervé que il a pendant le jeu de balle » pic.twitter.com/mchGXzzPTc – Mark Berman (@MarkBermanFox26) 21 septembre 2021

Depuis SI.com :

En sortant de la Greater Atlanta Christian School à Duluth, en Géorgie, Mills était le QB de poche n ° 1 de 2017. Les noms de cette classe comprenaient Tua Tagovailoa, Jake Fromm, Kellen Mond et Tate Martell. Les scouts pensaient que les passes de Mills étaient les plus fortes de la classe. Peut-être en regardant en arrière depuis le début, [GM Nick] Caserio voit la même chose.

