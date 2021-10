Davis obtient un double-double et mène le retour des Lakers

27/10/2021 à 7h39 CEST

. / San Antonio

Le pivot Anthony Davis a réalisé un double-double de 35 points avec 17 rebonds et a mené le retour de Les Lakers de Los Angeles, qui, sans l’attaquant vedette LeBron James, s’est imposé ce mardi à domicile par 121-125 aux Spurs de San Antonio dans le prolongement. Le meneur Russell Westbrook, une excellente signature pour les Lakers pendant la pause estivale, est devenu le deuxième meilleur buteur de l’équipe de Los Angeles car James n’était pas sur le terrain et était la deuxième option offensive de son équipe, tandis que l’attaquant Malik Monk, également une nouvelle acquisition cet été, il a marqué 17 points pour les Lakers, qui se sont améliorés à nombre égal de 2-2 au début de la nouvelle saison. Davis et Westbrook ont ​​eu leurs meilleurs numéros individuels jusqu’à présent cette saison.

Monk a commencé à la place de James et a donné aux Lakers une avance partielle de 112-114 en marquant un 3 points avec 58,6 secondes à jouer. Les Spurs ont réussi à marquer le panier du match nul qui a forcé la prolongation, ce qui serait favorable aux Lakers. Pour les Spurs (1-3), le centre autrichien Jakob Poeltl a réalisé un double-double de 27 points et 14 rebonds, tandis que le tireur DeJounte Murray a ajouté un triple-double de 21 points, 12 rebonds, 15 passes décisives et deux récupérations de balle en 40 minutes qu’il était sur le terrain. Murray a obtenu le cinquième triple-double de sa carrière, mais a raté un tir dans les dernières secondes du règlement qui aurait donné la victoire aux Spurs, qui se sont permis d’arracher une avance de 12 points avec laquelle ils sont entrés dans la quatrième période 97- 85. L’attaquant de réserve Lonnie Walker IV a récolté 21 points, son meilleur de la saison et le sixième joueur de son équipe dans le match.

James a raté le premier match de la saison des Lakers sur la route avec une cheville droite douloureuse, une blessure survenue lors de la victoire de dimanche contre les Grizzlies.