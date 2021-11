Davis : « On craint, on n’est pas candidat au titre pour le moment »

Après une nouvelle défaite, le shaker est secoué chez les Lakers. Les stars veulent une réaction et Anthony Davis, le plus brillant à un moment où LeBron James est sorti sur blessure, veut avertir ses coéquipiers de réagir. Les Angelenos n’ont qu’une victoire sur 50%, avec une fiche de 7-6, et ont été battus au Staples Center par les Minnesota Timberwolves, pas même près d’être candidat à la Conférence Ouest, lorsque Davis a demandé le tour d’exprimer son sentiments. .

« Nous sommes nuls. Il n’y a pas de défense et nous ne pouvons pas marquer. Ce que nous devons faire, c’est ne pas non plus pointer du doigt: » C’était vous. Ce jeu est à vous. perdre des matchs, tout le monde. Ils le font, mais de la bonne manière, avoir une équipe qui vous bat et ne pas la perdre vous-même. Je déteste que nous ressentions cela », a-t-il déclaré à la fin.

« Nous devons décider quelle équipe nous allons être. Un candidat pour le titre ? Pour le moment, nous ne le sommes pas. Nous n’allons pas gagner le championnat de la façon dont nous jouons. Nous devons faire mieux et nous soucier de toutes les victoires en général et ceux à la maison en particulier. C’est gênant », a-t-il dit pour terminer.

Davis a souligné un horrible troisième quart au cours duquel ils les ont battus 12-40. ESPN a passé en revue les données que le tournoi lance et les troisièmes quarts des Lakers cette saison sont les pires de toutes les équipes si nous nous en tenons au différentiel de points : -83.

« Il n’y a pas de meilleur facteur de motivation qu’une mauvaise défaite. Nos gars sont énervés, le personnel d’entraîneurs est énervé … Nous reviendrons pour le réparer. Et nous améliorerons l’effort, l’attention et l’exécution », a commenté Vogel. « LeBron est LeBron, évidemment, mais il n’y a aucune raison pour nous d’aller là-bas et de le faire si mal », a déclaré Ellington. « L’incohérence est le problème. Il n’y a pas un seul dans ce vestiaire qui ne sait pas quoi faire, mais nous ne le faisons pas », a déclaré Westbrook.

James, Ariza et Horton-Tucker ont récemment été rejoints par Austin Reaves, le rookie qui faisait de si bonnes touches en tant que remplaçant, dans le Allaitement.

Les Lakers ont disputé dix de leurs treize premiers matchs à domicile et n’en ont pas profité, ils vont donc devoir revenir dans l’Ouest, où ils sont. septième.