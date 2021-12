Davis vs Cruz: Gervonta Davis a sa séquence à élimination directe mais parvient à battre Pitbull Cruz

Gervonta Davis conserve la ceinture légère WBA. Afficher l’heure

Plus que Sept ans ont dû s’écouler pour que Gervonta Davis ne termine pas un combat par KO. Toujours, Le Tank s’est imposé à l’unanimité contre un grand Isaac Cruz, qui a pris le combat comme un pop-up et a gagné le respect de tout le monde de la boxe.

Chacune des rondes a commencé par des attaques du Mexicain, qui remplissait d’émotion les milliers de Mexicains qui visitaient le Staples Center.

Gervonta, fidèle à son style, travaillait le combat petit à petit mais quelque chose s’est passé au cinquième tour, quand il a ressenti une douleur dans sa main gauche et par conséquent, il a dû se battre avec une seule main.

Les Aztèques ont profité de la situation et sont allés de l’avant, amenant toute l’arène à se rassembler pour chanter le traditionnel « S can » Mexicains, qui a été la plus grande motivation.

La dernière fois que Davis n’avait pas gagné un combat accéléré, c’était le 8 octobre 2014, lorsqu’il a battu l’Allemand Ivan Meraz par décision unanime au Beau Rivage Resort & Casino.

#Et encore Avec des scores de 116-112, 115-113, 115-113 @Gervontaa reste invaincu et conserve sa sangle WBA Lightweight via UD. pic.twitter.com/RUv6yesAIL ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 6 décembre 2021