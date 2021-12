Davis vs Cruz : Gervonta Davis rend hommage à Kobe Bryant dans leur combat au Staples Center

Gervonta Dacis est venu défendre son titre WBA / @ ShowTime

Gervonta Davis est convaincu qu’il veut conserver son titre de poids léger régulier de la World Boxing Association, bien que son rival est Isaac ‘Pitbull’ Cruz, l’un des meilleurs boxeurs émergents du moment.

le Invaincu après 25 combats, il s’est rendu à l’heure au Staples Center de Los Angeles, domicile des Lakers, alors arrête de te mettre de bonne humeur Il a imaginé un short aux couleurs de l’équipe de Los Angeles et avec des chaussures de tennis, plus les numéros de Kobe Bryant en hommage au basketteur décédé début 2020.

Pitbull Cruz, quant à lui, est monté sur le ring en short noir avec un drapeau mexicain réduit avec l’intention de donner la cloche et d’arracher le titre au monarque qui veut apparemment unifier les titres s’il remporte le combat convenu de 12 épisodes.

Le public de Los Angeles semble être du côté de Gervonta Davis, parce qu’il est le local, le champion et son hommage a porté ses fruits pour faire preuve d’empathie avec une communauté qui n’est pas tellement habituée à la boxe dominicale.

Kobe Bryant est décédé à 41 ans dans un accident d’avion. Même s’il était déjà à la retraite, le basketteur semblait avoir encore du travail à faire sur le terrain. Avec les Lakers c’est une légende, d’autant plus qu’il a arraché cinq titres avec le maillot jaune et violet. Sans compter qu’il a été deux fois MVP de la finale et MVP de la saison régulière.