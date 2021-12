Davis vs Cruz: Gervonta Davis vs Issac Pitbull Cruz, en direct: horaire et où regarder le match de boxe pour le titre WBA des poids légers à la télévision

Quand et où se déroule le combat du Mexicain Pitbull Cruz contre Gervonta Davis ? MARQUE Claro

Après remporter le titre mondial des super-légers à la World Boxing Association (WBA) cet été pour Mario Barrios, Gervonta « Tank » Davis est revenu dans la catégorie des poids légers rencontrer le mexicain Isaac « Pitbull » Cruz, qui pour la première fois fera partie de un combat où une ceinture est disputée. Le dernier affrontement du challenger terminé en triomphe contre Francisco Javier « El Bandido » Vargas.

Initialement, le rival pour « Tank » était l’Américain Rolando « Roly » Romero, mais a été libéré pour le combat par être accusé d’agression sexuelle.

Ce dimanche 5 décembre, les boxeurs se retrouveront face à face sur le ring au Staples Center à Los Angeles.

L’événement débutera à 20h00 Est, 19h00 Mexico et 17h00 Pacifique. Le combat principal commence vers 23h00 Est, 22h00 Mexico et 20h00 Pacifique.

Heure de Buenos Aires – Dimanche 5 22:00 Heures de Bogot – Dimanche 5 20:00 Heures de Madrid – Lundi 6 02:00 Heures de Buenos Aires – Lundi 01:00 Heures de Bogota – Dimanche 5 23:00 Heures de Madrid – Lundi 6 05:00 heures

Le combat peut être vu à travers Showtime PPV aux États-Unis.

La visualisation de l’événement a un coût de 74,99 $. Il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement pour contracter le service.

Il peut être vu à travers tout appareil compatible: dans la la télé va Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV (4e génération +), Roku, Xbox One; dans la ordinateur via SHOWTIME.com et à tout iPhone, iPad, ainsi que les téléphones et tablettes Android.

Le joueur de 23 ans a un record de 22 victoires (15 à KO) et une défaite.

L’Américain, qui vient d’avoir 27 ans, n’a jamais connu la défaite. Et si cela ne suffisait pas, 24 de ses 25 victoires ont été par KO.

Davis a un sac de 1 000 000 dollars, Pendant ce temps, il « Pitbull » est garanti 300 000 $. L’américain prendra 60% des revenus de PPV, en plus de un bonus de 2 300 000 $.

Pour sa part, Cruz obtiendra 40% plus un bonus de 600 000 $.

Les maisons de paris largement en faveur de Gervonta Davis avec un -900, tandis que le mexicain a un +500.