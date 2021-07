Davood Ghadami riposte à Darren Grimes pour défendre Marcus Rashford

Davood a rejoint le casting de Holby City après avoir quitté EastEnders (Photo: BBC)

La star d’EastEnders et de Holby City, Davood Ghadami, a riposté au commentateur politique et militant Darren Grimes pour défendre le footballeur Marcus Rashford.

Le commentateur politique de droite a été critiqué en ligne après avoir commenté que Marcus Rashford avait raté le penalty lors de la finale de l’Euro 2020 hier soir.

Lors de la première finale majeure de l’Angleterre en 55 ans, le match s’est soldé par des tirs au but et lors de la tentative de Marcus Rashford, il a frappé le poteau de but et l’a raté.

L’Italie a été couronnée vainqueur du tournoi Euro 2020, mais Darren Grimes a décidé de tweeter à propos du penalty de Marcus en écrivant :

“Honnêtement, @MarcusRashford, les sanctions ne sont plus de la politique à partir de maintenant, n’est-ce pas ?”.

Marcus a été salué comme un héros après avoir fait campagne avec succès et convaincu le gouvernement d’étendre son programme de repas scolaires gratuits pour les familles tout au long de l’été de l’année dernière, qui était également pendant la première vague de coronavirus.

En novembre, le footballeur a réussi à obliger le Premier ministre Boris Johnson à prolonger le programme pour Noël, Pâques et l’été suivants. Marcus a reçu un appel téléphonique du Premier ministre qui lui a fait part de sa décision et le footballeur a également reçu un MBE.

Beaucoup, beaucoup de gens ont riposté au tweet de Darren, et Davood, qui a joué Kush Kazemi dans EastEnders, a écrit :

«Je suis sûr que @MarcusRashford apprécie vos conseils. Que faisiez-vous pendant que Marcus s’assurait que les enfants affamés soient nourris ? Pendant qu’il aidait @England à se qualifier pour sa première finale majeure en 55 ans ?’.

Les abonnés de Davood ont partagé et aimé le tweet, d’accord avec ce qu’il avait à dire sur le tweet de Darren.

L’acteur Davood a quitté son rôle de Kush Kazemi en avril. Il apparaîtra bientôt à Holby City en tant que consultant chirurgien cardiothoracique Eli Ebrahimi.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous

