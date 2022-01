Davos classe la santé mentale parmi les dix plus grands risques mondiaux à court terme

01/11/2022 à 11:01 CET

Paula Clément

Au cours des deux prochaines années, les effets du changement climatique, les divisions sociales, les maladies infectieuses et la santé mentale devront être surveillés de près. C’est ainsi que le Forum économique mondialBien qu’ayant reporté sa réunion annuelle à Davos au milieu de l’année, il a également publié son rapport sur les risques mondiaux pour 2022. Le document montre que si l’année dernière la situation sanitaire était la principale préoccupation à court terme, désormais les alertes se concentrent sur la crise climatique et les problèmes sociaux, ainsi que sur de nouveaux risques : santé mentale, crises de la dette et bulles d’actifs.

Preuve de l’importance que la santé mentale acquiert dans le monde, c’est qu’elle figure en sixième position dans ce « top 10 » des risques mondiaux, alors que les autres années elle n’était même pas mentionnée. Et bien que ce problème ne réapparaisse pas dans les perspectives à moyen et long terme, le crise de la dette Il s’agit en effet de la cinquième préoccupation pour les cinq prochaines années – une position qu’il occupait déjà l’année dernière – et figure parmi les risques les plus graves pour les dix prochaines. À son tour, le éclatement de la bulle des actifs (L’inflation excessive du logement ou des cours boursiers) apparaît également à nouveau sur la liste des préoccupations à moyen terme, même si dans ce cas, elle passe de la première position dans le rapport 2021 à la dixième.

En ce sens, le document indique également que la plupart des experts estiment que la reprise économique mondiale sera volatile et inégale au cours des trois prochaines années.

« Les perturbations économiques et sanitaires aggravent les divisions sociales : des tensions se créent à un moment où la collaboration entre la société et la communauté internationale sera indispensable pour assurer une reprise mondiale plus uniforme et plus rapide », analyse le directeur général du Forum économique mondial, Saadia zahidi, c’est une déclaration. « Les dirigeants du monde entier doivent se rassembler et adopter une approche coordonnée et multilatérale pour faire face aux défis mondiaux incessants et renforcer leur résilience face à la prochaine crise », prévient-il.

Échec de l’action climatique

Mais au-delà de tout cela, ce que cette vision à moyen et long terme met en évidence, c’est que la plus grande crainte, ce sont les problèmes liés au changement climatique. Le document, préparé en collaboration avec les cabinets Marsh McLennan, Groupe SK, le groupe d’assurance Zurich et avec les conseils académiques du L’université d’Oxford, la université nationale de Singapour et la Université de Pennsylvanie, souligne l’échec de l’action climatique, les événements météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité, les crises des ressources naturelles et l’impact environnemental comme les plus grands risques dans cinq à dix ans. Ils sont plus inquiétants que l’érosion de la cohésion sociale, les migrations involontaires, les conséquences néfastes des avancées technologiques et les problèmes géopolitiques.

« La crise climatique continue d’être la plus grande menace à long terme pour l’humanité », analyse le directeur des risques du groupe zurichois, Pierre giger, c’est une déclaration. « Ne pas agir sur le changement climatique pourrait réduire le PIB mondial d’un sixième », prévient-il.

En effet, bien que les divisions sociales, les crises des moyens de subsistance ou les maladies infectieuses se hissent dans le « top 10 » des risques mondiaux à long terme (les dix prochaines années), le podium reste pour les risques dérivés du changement climatique.