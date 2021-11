Dawda Camara, la quatrième débutante de la branche de Gérone

09/11/2021 à 19:54 CET

Marc Brugues

L’absence pour cause de suspension de Stuani et Samu Sáiz pour jouer hier à Tenerife a fait Michel citera Dawda Camara pour voyager dans les îles. Ce n’était pas la première fois que l’attaquant de Banyoles entrait dans une convocation de l’équipe première mais ce furent les pertes des deux attaquants rendait très probable qu’il aurait l’opportunité de créer. Donc c’était ça.

A quelques minutes de la fin, déjà avec 2-1 au tableau d’affichage, Míchel l’a appelé car il est entré sur le terrain. Les nerfs augmentaient à la même vitesse que les messages WhatsApp chez les Camara à Banyoles. La joie de voir le plus jeune de la famille faire ses débuts dans le football professionnel était maximale.

À seulement 19 ans, les nerfs ont accompagné Dawda tout au long du voyage et, à mesure que l’heure du jeu approchait, ils ont grandi. « Nous avons passé un appel vidéo avec lui et un ami du stade avant de commencer. Alors il s’est un peu énervé. On lui a dit que tout irait bien & rdquor;, explique son frère, Sile, joueur de Porqueres.

Les débuts de Dawda avec la première équipe sont les quatrièmes d’un joueur de l’alignement cette saison. Avant, Míchel avait donné l’alternative à Ureña, Gabri et Artero. Gabri a également fait irruption en force en début de saison. L’ailier était titulaire à Ponferrada mais a perdu de l’importance et est revenu dans la filiale. Hier à Tenerife, il a de nouveau eu des minutes avec l’équipe première. L’avant-dernier à créer était Artero.