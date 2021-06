Dawes couvre Tom Petty et annonce le spectacle hommage à Black Sabbath

Dawes ont suivi leur excellente performance de Tom Petty SiriusXM l’année dernière avec une reprise de « Mistakes » et une annonce pour un Sabbat noir hommage mis au FRED Le Festival. Le groupe a annoncé ces développements via leur newsletter. La collection de morceaux de Petty a été publiée sous la forme d’un EP numérique intitulé Petty Rips.

Le groupe dit à propos des reprises de Petty : « Un chapeau en deux parties pour Petty et les briseurs de cœur. Nous avons enregistré ‘Walls’ pour SiriusXM l’année dernière avec notre pote Mike Viola, dont les chœurs sont ma partie préférée. Et nous avons coupé cette version puissante de « Mistakes » avec Mike Campbell dans son home studio où ils ont réalisé la plupart sinon la totalité de Full Moon Fever… »

De plus, le groupe a annoncé qu’ils joueraient deux sets au prochain FRED The Festival. L’événement, présenté et organisé par le groupe Goose, aura lieu à LOCKN’ Farm du 20 au 22 août. Aux côtés de Dawes, les artistes de l’événement comprendront Goose (jouant quatre sets), Dr. Dog, Cory Wong, Hiss Golden Messenger, Grateful Shred (jouant deux sets), aGOOSEtic Trio, Vasudo, Sammy Rae & The Friends et Elephant Proof s’occuperont d’un set de fin de soirée. Parmi les autres événements qui se dérouleront autour des performances, citons les activités d’équipe, le yoga et la randonnée.

Dans d’autres nouvelles de la tournée, le groupe a lancé un avertissement aux fans qui dormaient sur l’achat de billets pour les prochains spectacles de Dawes : « Vous êtes en train de ramasser des billets rapidement ! Merci! Pour tous ceux qui traînent, ressaisissez-vous. Avertissement de billets bas à Santa Cruz (CE VENDREDI!), Charleston, Durham, Boston, Nashville, Solana Beach, Minneapolis, Chicago, Louisville… Probablement juste de dire que ce seront quelques-uns des spectacles les plus significatifs de notre vie. Rendez-vous là-bas !

La tournée d’automne du groupe débute le 8 septembre à Birmingham, en Alabama. La course les emmènera à travers le pays dans des lieux emblématiques comme le Ryman Auditorium à Nashville, Tennessee et le Fillmore à San Francisco, Californie.

Achetez ou diffusez Petty Rips.