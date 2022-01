Cela en dit long sur le Weeknd que son album le plus ensoleillé – celui qu’il a présenté comme une sorte de lumière au bout (???) de notre long tunnel pandémique – contient non pas une mais deux chansons sur l’asphyxie érotique.

Le premier que vous connaissez: « Take My Breath », qui est sorti l’été dernier en tant que single avancé du tout nouveau « Dawn FM » de l’auteur canadien de pop-soul, alors même que le smash de son précédent LP « Blinding Lights » était toujours obstinément installé sur le Hot 100.

Le second est » Gasoline « , un jam robo-funk élégant qui ouvre correctement » Dawn FM » après une introduction mettant en vedette l’acteur Jim Carrey en tant que DJ radio applaudissant disant à ses auditeurs qu’ils » sont dans le noir depuis bien trop longtemps « .

« Je passe mes mains autour de ton cou », chante le Weeknd, alors que des riffs de synthé percutants ricochent sur sa voix aiguë et implorante, « Tu aimes quand je serre toujours. »

Dans le passé, ces références à une gratification sexuelle risquée auraient joué dans le cadre de l’acte de mauvais garçon de longue date du Weeknd – le dévouement au comportement extrême (et le dégoût de la stabilité bourgeoise) qui a conduit sa musique depuis qu’il est devenu plus qu’un il y a dix ans avec une série de mixtapes Internet sombres.

Mais sur « Dawn FM » – qui est sorti jeudi soir, quelques jours seulement après que le chanteur a révélé que c’était fini – le sexe brutal a un côté plus doux; ici, dans des airs superbement rendus riches en échos de Michael Jackson et Depeche Mode, il éclaire un chemin vers l’épanouissement, peut-être même vers le bonheur, et surtout sans renoncer à ses anciennes prédilections.

Il a bien sûr de quoi se réjouir : réalisant le potentiel de superstar qu’il a commencé à explorer lorsqu’il a rencontré le producteur à succès Max Martin en 2015, l’album « After Hours » de Weeknd 2020 est devenu double platine et a conduit à une performance au spectacle de la mi-temps du Super Bowl de l’année dernière. Et bien que le record ait été notoirement snobé par les Grammy Awards, le Weeknd a sans doute remporté une bataille très publique avec la Recording Academy, qui a récemment révisé son processus de nomination controversé non pas à cause du Weeknd, affirme-t-il, mais certainement pas à cause de lui.

Il raconte avec éclat ses derniers succès dans l’un des moments forts de « Dawn FM », « Here We Go… Again », dans lequel il se vante de gagner « un quart de bil sur une année creuse » et de faire « hurler » une petite amie star de cinéma sans nom. comme Neve Campbell.

Pourtant, selon le récit de Weeknd, cet album consiste autant à manifester le contentement qu’à le refléter. Lors d’une session Zoom avec des journalistes cette semaine, le chanteur de 31 ans, né Abel Tesfaye, a déclaré qu’il avait commencé à écrire « Dawn FM » après avoir mis de côté un projet plus sombre qu’il jugeait trop « émotionnellement préjudiciable » pour continuer à travailler.

Le nouvel album de The Weekend, « Dawn FM ».

(XO/République)

« Dawn FM », qui fait suite à ce prologue avec des plaisanteries occasionnelles à la radio de Carrey, offre un fantasme d’évasion, a déclaré le Weeknd, aux auditeurs de l’ère COVID dans un purgatoire imaginaire qu’il a comparé à une circulation bloquée. (Carrey, qui s’est manifestement lié d’amitié avec le Weeknd sur la base de leur enthousiasme commun pour les télescopes, s’engage fermement dans le rôle, conseillant aux gens de « délasser votre esprit, entraîner votre âme à s’aligner et à danser jusqu’à ce que vous trouviez ce divin boogaloo. »)

The Weeknd canalise cet optimisme dans des chansons sur les relations, et pas toujours saines ; « Sacrifice » est chanté par un gars qui ment à une femme sur le fait qu’il ne partira jamais, tandis que le titre de « I Heard You’re Married » parle de lui-même.

Mais il y a une sensibilité dans la musique pour remplacer le cynisme qui a défini le matériel antérieur de Weeknd – une croyance en la possibilité de satisfaction plutôt qu’en la certitude d’abus. Après « Sacrifice » vient « A Tale by Quincy », dans lequel Quincy Jones – l’architecte du travail le plus important de Jackson – monologues sur un arrangement R&B crémeux sur la façon dont grandir sans parents a eu un impact sur ses romances plus tard dans la vie; après cela vient « Out of Time », une magnifique ballade de style « Off the Wall » qui a le Weeknd face à la froide vérité du rejet d’un partenaire. (« Je me souviens quand je t’ai tenu / Tu m’as supplié de rester avec tes yeux noyés », chante-t-il, ne prenant aucun plaisir dans le souvenir.) La situation n’est pas encourageante mais les ramifications sont : Voici un homme qui commence à comprendre les effets du traumatisme, ne serait-ce que pour aider la prochaine fois.

D’autres chansons présentent une intelligence émotionnelle similaire : « Is There Someone Else ? trace une ligne morale en se faufilant dans le dos de quelqu’un ; « Best Friends » niveaux avec une femme concernant les limites précises de ce que le narrateur peut promettre. « Here We Go… Again » pourrait être la coupe la plus idéaliste de l’album et la plus pragmatique, avec un refrain sur le fait de céder volontairement à l’amour et un couplet invité attachant de Tyler, le créateur sur la nécessité d’un contrat de mariage.

Comparez la couverture de « Dawn FM », dans laquelle le Weeknd est représenté avec un maquillage de vieillesse convaincant, au look de chirurgie plastique postopératoire bandé qu’il a maintenu tout au long de l’ère « After Hours », et son argument semble clair : certains problèmes peuvent être résolu par une intervention artificielle ; certains exigent simplement la perspective offerte par la maturité.

Ce qui fait passer ce message, c’est la brillante production de disques de Weeknd, qu’il a entreprise ici avec une équipe relativement petite dirigée par Martin et Daniel Lopatin (alias Oneohtrix Point Never). Les chansons boogie et miroitent tellement ; les mélodies sont douloureuses de nostalgie et de regret.

Et ces voix ! Sur des grooves myosotis aussi finement détaillés que n’importe quel fan de Mtume ou de Patrice Rushen pourrait le souhaiter, le Weeknd chante plus magnifiquement qu’il ne l’a jamais fait sur « Dawn FM » – notamment dans le triste et extatique « Less Than Zero » connaissant le titre du milieu des années 80) et « Here We Go… Again », où il pose son tendre chant sur un somptueux arrière-plan choral fourni en quelque sorte par Bruce Johnston des Beach Boys. (Une autre caractéristique digne de mention : un Lil Wayne étourdi mais vif dans « I Heard You’re Married », dans lequel il dit sincèrement à un amant qu’il ne peut pas être sa « salope de côté. »)

En d’autres termes, selon toutes les apparences, 2022 semble être une autre expérience infernale. Alors peut-être qu’il est logique que le premier grand album de l’année soit un joint Weeknd de bien-être.