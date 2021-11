Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les fans de la scène indépendante du jeu voudront garder un œil sur Dawn of the Monsters, un prochain bagarreur coopératif développé par le studio Runbow 13AM Games et publié par WayForward (Shantae, Contra 4, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp) .

D’abord taquiné en 2019, Dawn of the Monsters a jusqu’à deux joueurs combattant des monstres géants dans un « combat dévastateur de Kaiju », détruisant la ville fictive de New Toronto. Grâce à IGN, nous avons maintenant notre premier aperçu du jeu dans une toute nouvelle bande-annonce (ci-dessus) et des captures d’écran (ci-dessous).

Images : via IGN

IGN note que le jeu propose quatre monstres jouables – Megadon, Ganira, Aegis Prime et Tempest Galahad – et que chacun a ses propres capacités Brutal Rage, Cataclysm Attacks et coups de grâce. Il comprendra 35 missions au total, avec plus d’une douzaine de types d’ennemis réguliers à vaincre et la possibilité de personnaliser votre kaiju.

Dawn of the Monsters arrive sur Nintendo Switch au « début 2022 » ; nous veillerons à garder un œil sur toute autre nouvelle à mesure que nous nous rapprochons de cette période.