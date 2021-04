Dawn Staley et Adia Barnes entrent dans l’histoire en tant que premiers entraîneurs en chef noirs du Final Four féminin

La NCAA accueille le tournoi de basketball féminin depuis 1982, mais c’est la première fois que nous verrons deux entraîneurs en chef afro-américains dans le Final Four. C’est vraiment un moment historique à ne pas manquer.

La Caroline du Sud n ° 1, dirigée par l’entraîneur-chef légendaire Dawn Staley, affrontera Stanford n ​​° 1 à 18 h HE. La tête de série n ° 3, Arizona, dirigée par l’entraîneur de la relève Adia Barnes, affrontera le n ° 1 UConn à 21 h HE.

Mis à part le sexe, il est impossible d’entendre deux entraîneurs-chefs afro-américains prendre la parole lors du Final Four féminin. Mais le fait qu’elles soient toutes les deux des femmes est une énorme victoire pour les femmes dans le sport, car Staley et Barnes ne sont que deux des 13 entraîneures en chef noires des conférences Power Five cette saison. Quatre d’entre eux ont été embauchés l’année dernière, et sept des 13 entraîneurs de la même conférence, la SEC.

Dawn Staley a expliqué pourquoi la représentation à ce niveau était si importante avant les matchs du Final Four de vendredi:

«Il y a tellement d’entraîneurs noirs là-bas qui n’ont pas d’opportunité parce que, quand les AD ne le voient pas, ils ne le voient pas, et ils vont le voir sur la plus grande scène d’un vendredi soir que deux Les femmes noires représentent deux programmes dans le Final Four, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Notre histoire ici dans le basketball féminin est tellement remplie de corps noirs que pour que cela se produise en 2021, pour moi, cela se fait depuis longtemps, mais nous sommes fiers.

Staley a raison, le basketball féminin de la NCAA est diversifié, mais la diversité ne se situe pas au sommet. Selon les données de recherche sur la diversité de la NCAA, entre 2012 et 2020, il n’y a eu qu’une augmentation de 3% du nombre d’entraîneurs en chef noirs dans le basketball féminin, passant de 21% à 24%. Il y a eu une augmentation de sept pour cent des postes d’entraîneurs adjoints, de 39 pour cent à 46 pour cent.

Bien que ces augmentations aient entraîné une diminution de la majorité des entraîneurs blancs, tant au poste d’entraîneur-chef que d’entraîneur adjoint, ces changements semblent mineurs étant donné qu’il a fallu un peu moins de 10 ans pour effectuer des changements aussi très petits.

Les commentaires de Staley ont continué:

La représentation compte. … Pas seulement leur donner le travail. Faites-les entrer. Interviewez-les. Si vous ne les embauchez pas, dites-leur pourquoi. Faites-leur savoir pourquoi afin que nous puissions continuer à travailler et à simplement perfectionner notre métier et notre profession, car il y a beaucoup de gens qui n’ont pas les opportunités qu’ils devraient, car c’est exactement ce qui peut arriver lorsque vous donnez un Femme noire, une opportunité.

Les données ont également montré qu’en 2020, les entraîneurs en chef féminins noirs représentaient 17% de tous les entraîneurs en chef du football féminin. Cela représente une augmentation de trois pour cent par rapport à 2012. Les chiffres soutiennent l’affirmation de Staley selon laquelle les opportunités n’ont pas été attribuées à un taux qui favorise de véritables progrès vers la diversité ou embrassant une croyance dans les capacités des femmes noires dans les rôles d’entraîneurs en chef.

Avec ces affrontements de la finale quatre qui prendront la scène nationale vendredi et les talents de deux entraîneurs afro-américains pleinement exposés, nous espérons que ce jeu pourra servir de tremplin pour plus de diversité dans le basket-ball universitaire féminin. Cela pourrait amener plus d’entraîneurs noirs à avoir enfin l’occasion de participer à des concerts d’entraîneur-chef dans les institutions de la Division I. Mais cela reste à voir.

La route de Dawn Staley vers l’entraînement en Caroline du Sud

Staley a eu une carrière remarquable sur le terrain en tant que joueur et entraîneur. En tant que joueuse à l’Université de Virginie, elle a mené son équipe à trois Final Fours et à un match de championnat national. Elle a terminé sa carrière là-bas avec 2135 points et détenait à la fois le record de la NCAA pour les vols (454) et était la leader de tous les temps de l’ACC pour les passes décisives (729), qui ont toutes deux été battues depuis. Son maillot, n ° 24, est retiré à Charlottesville.

Après sa carrière collégiale, elle a continué à jouer à l’étranger et a finalement commencé dans l’ALB puis la WNBA. Staley a été le neuvième choix au repêchage par Charlotte Sting à la WNBA en 1999. Elle a continué à jouer pour les Comets de Houston plus tard dans sa carrière et a également eu une longue carrière avec USA Basketball, aidant les Américaines à remporter trois médailles d’or en basketball féminin. en 1996, 2000 et 2004.

Photo par Garrett Ellwood / NBAE via .

La carrière d’entraîneur de Staley avait déjà commencé avant sa retraite. En 2001, le directeur sportif de Temple, Dave O’Brien, l’a convaincue de devenir entraîneure-chef de l’équipe féminine de basket-ball alors qu’elle jouait encore dans la WNBA. Staley a continué à entraîner et à jouer pendant des années jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite du sport en 2006. En mai 2008, elle a annoncé qu’elle quitterait Temple et occuperait un poste en Caroline du Sud.

Photo de Ron Jenkins / .

Le reste appartient à l’histoire. Bien qu’il ait fallu un certain temps pour voir systématiquement la Caroline du Sud dans les derniers tours du tournoi, sous la direction de Staley, le programme a atteint les trois de leur programme Final Fours et a remporté un championnat national en 2017.

Retour d’Adia Barnes en Arizona

L’histoire d’Adia Barnes a ramené son cercle complet à son alma mater. Barnes était membre de l’équipe féminine de basketball des Arizona Wildcats de 1994 à 1998. Pendant son séjour là-bas, elle a aidé les Wildcats à leur toute première apparition au tournoi de la NCAA au cours de sa saison junior. Bien qu’elle soit sous-dimensionnée pour son poste, 5’11 Barnes a accumulé des records individuels, y compris des points en carrière et des rebonds. Il est devenu le premier joueur féminin de l’Arizona à être recruté dans les ligues professionnelles.

Barnes a été repêché en 1998 par les Monarques WNBA de Sacramento et a continué à jouer jusqu’en 2004 dans la ligue. De là, elle a emmené ses talents dans des ligues à l’étranger, où elle a continué à jouer jusqu’en 2010.

En 2011, elle a rejoint l’équipe d’entraîneurs de basketball féminin de l’Université de Washington sous la direction de l’entraîneur-chef Kevin McGuff. Elle a passé six ans dans le programme, aidant les Huskies à trois participations au tournoi et y compris une apparition au Final Four en 2016 avant d’accepter le poste à son alma mater en Arizona.

Photo par Elsa / .

Ce n’était pas la transition la plus facile. Les Wildcats ont terminé sous 0,500 à sa première saison et n’ont remporté que six matchs lors de sa deuxième. Pourtant, elle a continué à construire. D’amener son équipe à leur première apparition dans la NCAA quand elle a joué à l’université pour les emmener à leur premier Final Four en tant qu’entraîneur, sa carrière d’entraîneur a bouclé la boucle.

Point de vue d’autres entraîneurs noirs actuels et anciens dans le basketball féminin

L’enthousiasme des autres femmes qui ont revendiqué leurs droits dans les livres d’histoire du basketball féminin a été plus que visible. L’ancienne joueuse, entraîneure et maintenant analyste Carolyn Peck a partagé son enthousiasme pour ce moment en expliquant son temps en tant qu’entraîneur et comment la voie vers ce moment a été pavée.

Peck a eu une solide carrière d’entraîneur, entraînant au Tennessee, au Kentucky, à Purdue, en Floride et à Vanderbilt. En 1999, Peck est devenue la première femme entraîneur-chef noire à remporter un championnat national avec les Chaudronniers Purdue. Elle est juste l’un des nombreux entraîneurs afro-américains qui ont travaillé son chemin à travers le coaching et ont attendu ce moment.

La légende et entraîneur-chef de l’équipe féminine de basket-ball des Rutgers, C. Vivian Stringer, a également exprimé son enthousiasme dans une lettre à la fois à Staley et à Barnes. Elle a mentionné qu’elle avait rêvé de ce jour. Stringer a été l’une des premières entraîneuses noires à faire une vague dans la mer des entraîneurs universitaires, après avoir été entraîneure dans le premier tournoi de la NCAA en 1982 et avoir mené son équipe au Final Four.

Photo de Benjamin Solomon / .

Joni Taylor, actuellement entraîneur-chef des femmes en Géorgie, soutient pleinement cette étape. Taylor et Staley sont entrés dans l’histoire le 7 mars, devenant les premiers entraîneurs en chef noirs à s’affronter dans un championnat féminin Power Five. Dit Taylor:

«Vous ne pouvez pas rêver ce que vous ne pouvez pas voir. Donc (le match pour le titre de la SEC) était une chance pour les gens de rêver quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. »

Ce rêve prend de nouvelles ailes ce vendredi. Espérons qu’il continuera à s’appuyer sur les fondations qui peuvent créer une diversité dans les postes d’entraîneur-chef au niveau de la Division I non seulement pour les entraîneurs afro-américains, mais plus particulièrement pour les entraîneures noires.

Ce Final Four ne se résume pas au jeu; il s’agit d’une discussion plus large sur la diversité, les opportunités et l’égalité, et vous ne voudrez pas la manquer.